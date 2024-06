Spray al peperoncino nella notte ad Arezzo, otto intossicati

Arezzo, 22 giugno 2024 – Notte folle ad Arezzo. Intorno alle ore 01:40 il 118 è intervenuto in via Colcitrone per la segnalazione di dispersione nell’aria di spray al peperoncino.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa e la Misericordia di Arezzo con 2 mezzi Blsd e un infermiere.

Otto gli intossicati per inalazione della sostanza orticante con lieve irritazione delle vie aeree e irritazione oculare. Tutti i casi sono stati tratti sul luogo dell’evento e fortunatamente non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

In corso gli accertamenti su quanto accaduto.