Sport e alimentazione in classe. L’ex ct Bennati tra gli studenti: "Vanno incentivate le attività"

Sport e salute al centro di un’assemblea d’istituto diversa all’istituto superiore "Giovanni da Castiglione".

Protagonisti dell’appuntamento Daniele Bennati, ex Ct della Nazionale di Ciclismo su strada, e Asia Bircolotti, nutrizionista e biologa nonché ex studentessa dell’Istituto castiglionese. "Ho sposato fin da subito la proposta del Consiglio d’Istituto perché sono due temi che vanno di pari passo e contribuiscono a migliorare la qualità della vita" ha confermato il dirigente scolastico, Sauro Tavernesi.

E’ ormai risaputo, infatti, che mettendo in atto piccole e semplici azioni otteniamo un grande e importante obiettivo: il nostro benessere psico-fisico. "Non pensiamo alla dieta come una restrizione calorica bensì come uno stile di vita corretto" – ha ricordato la nutrizionista Asia Bircolotti.

"Ho voluto concentrare il mio intervento sull’importanza ad avere sul giusto apporto calorico che permetta anche poi un mantenimento di uno stile di vita corretto. Alimentazione e attività fisica è un binomio che va assolutamente sostenuto perché l’alimentazione fisica senza nutrizione e viceversa è sbagliato. Se si mangia bene si deve anche fare un’attività fisica corretta. Per poi non avere problemi in età adulta"

"E’ stata una bella mattinata, un incontro davvero molto significativo - ha confermato anche il ciclista Daniele Bennati - importante e se si vuole anche molto delicato visto il tema trattato ma soprattutto il pubblico che ci ha ascoltato, ovvero i giovani. Incentivare la pratica sportiva accompagnata da una corretta alimentazione è importante per lo sviluppo psico-fisico dei nostri ragazzi".

Durante la mattinata sono stati presentatati anche alcuni dati tra cui quelli che attestano un aumento degli italiani che praticano attività sportiva. L’ultima rilevazione parla si 37,1 milioni gli italiani "attivi", pari al 64,8% della popolazione.

"Laddove c’è la disciplina sportiva c’è presumibilmente più salute e vorrei far notare che la ricaduta positiva dello sport sulla salute significa anche per la comunità, per lo stato, per le istituzioni quindi anche per i comuni non aggravare la spesa sanitaria" ricorda il sindaco Mario Agnelli.

La.Lu.