Sport, arredo e curiosità. Centinaia di espositori per la festa d’autunno

Sabato e domenica, ad Arezzo Fiere e Congressi, torna "Passioni in Fiera", l’evento ormai entrato nel cuore degli aretini. Dalle 9.30 alle 19.30 appuntamento con novità, tecnologie, trucchi, soluzioni e tanti prodotti da poter comprare. Si potranno effettuare acquisti direttamente negli spazi predisposti da negozianti, allevatori e aziende presenti, potendo scegliere tra centinaia di espositori che sempre più numerosi hanno scelto di partecipare a "Passioni in Fiera". Anche quest’anno, questa edizione autunnale si svolge in contemporanea ad Agrietour, l’ormai tradizionale salone dell’agriturismo e del turismo rurale. Un doppio evento che così unisce la passione per la terra, la natura e la sostenibilità, offrendo una panoramica completa delle ultime innovazioni nel settore agricolo e in mille altri ambiti di grande interesse per le famiglie. Gli espositori presenti a "Passioni in Fiera" rappresentano infatti il mondo del garden, dello sport, dell’outdoor, della canapa, degli animali e della birra. Con "Passioni in Fiera" sarà quindi possibile anche scoprire i benefici del miele e trovare i migliori strumenti e accessori dedicati al mondo delle api, osservando da vicino uno dei più importanti e preziosi insetti del pianeta, in un’esperienza unica nel meraviglioso universo delle api e delle loro produzioni. Faranno bella mostra di sé anche creazioni originali di artigiani locali. Dal legno alla pelle, dalla bigiotteria ai giocattoli, dal tessile all’arredo casa, nel segno della creatività. Poi la passione per la natura: chi ha il pollice verde, chi ama il giardinaggio e il contatto con la natura qua si sentirà davvero a casa. Anche in questa edizione l’Aifao, l’associazione italiana fagiani e acquatici ornamentali, è presente con una mostra mercato e scambio di uccelli, animali da voliera e da cortile, delle specie e razze più belle che esistano al mondo. Poi grande divertimento con la Country Line Dance dei Country Braves a ritmo di Western. I Country Braves sono una scuola di country line dance, il tipico ballo western con stivali e cappello, un ballo di gruppo dove allegria e amicizia si fondono perfettamente con le danze. All’interno delle esibizioni, i Country Braves hanno dedicato brevi stage al pubblico, insegnando i primi passi e coinvolgendolo sulle tipiche note Country. Un’intera area dedicata immergerà il pubblico nell’atmosfera del Wild West. Ci sarà anche un toro meccanico, il teepee indiano e il truccabimbi.

Tiro a segno con postazione scenografica e animatore, pannello forato per foto a tema Western, Grande saloon delle delizie e l'esibizione di un trampoliere. Ma non solo. Ospiti anche i colori, la festa, la musica e il divertimento del Carnevale di Foiano. Sarà infatti presente anche con una mostra fotografica "A spasso nel tempo", una mostra itinerante "Come nasce un gigante di cartapesta" e un laboratorio: corso della due giorni sarà anche possibile partecipare a corsi di creatività artigiana, di cucito e di pittura per adulti e bambini, in tela o in legno. Ovviamente all'interno della Fiera sono presenti diversi punti ristoro dove poter pranzare, fare colazione o semplicemente uno spuntino.

Molte, infatti, le specialità culinarie in mostra con un nutrito programma di showcooking - degustazioni - laboratori del gusto animato anche da prodotti e cuochi di Sardegna e Sicilia; e domenica: pranzo contadino in Fiera.