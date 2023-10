SpettAttori: il teatro dalla doppia prospettiva con la Libera Accademia

Un’esperienza teatrale da "spettatore in azione". La Libera Accademia del Teatro rinnova il progetto SpettAttori e, a partire da mercoledì 1 novembre, proporrà un ciclo di nove laboratori finalizzati a promuovere un approccio innovativo e consapevole alla fruizione degli spettacoli delle stagioni di prosa di Arezzo con una doppia prospettiva dalla platea al palcoscenico e viceversa. Il progetto verrà proposto in forma gratuita e farà affidamento sulla rinnovata sinergia tra i docenti Amina Kovacevich e Samuele Boncompagni che permetteranno di vivere un’opportunità di scoperta, approfondimento, interpretazione e sperimentazione delle opere che verranno messe in scena nei teatri cittadini. Il primo appuntamento, sostenuto dalla Fondazione Guido d’Arezzo, coincide con l’apertura della stagione di prosa del teatro "Petrarca" di mercoledì 1 novembre quando è in programma "Romeo e Giulietta" con la regia di Gigi Proietti. La serata prenderà il via alle 19 con un laboratorio nella sala multimediale della stessa Fondazione Guido d’Arezzo che fornirà un’introduzione a questo spettacolo dalla prospettiva dell’attore attraverso la spiegazione delle dinamiche del palcoscenico, la conoscenza dell’autore, del testo e dei personaggi, la prova di alcune scene e l’approfondimento delle diverse componenti espressive, mimiche, posturali o interpretative. Questo momento sarà seguito alle 21 dal trasferimento in teatro per assistere allo spettacolo dalla prospettiva dello spettatore, potendo così godere di una modalità di fruizione maggiormente consapevole e informata. Il format ormai rodato di SpettAttori sarà rinnovato anche in occasione di "Pagliacci all’uscita" di Roberto Latini che, inserito all’interno del Festival dello Spettatore, prevede il laboratorio alle 17.30 di sabato 4 novembre nei locali della Libera Accademia e la visione dell’opera alle 21.15 di sabato 11 novembre al teatro Mecenate. Incontri anche tra febbraio e aprile per la stagione Z Generation.