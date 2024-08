Spettacolo di Ruffini: info per i biglietti

Mancano appena dieci giorni all’inizio di Berta Music Festival, la macchina organizzativa de "I Citti del Fare" ha reso nota una interessante novità relativa alla serata finale di lunedì 26 agosto: i biglietti per "Up and Down", lo spettacolo di Paolo Ruffini, a dimostrazione della sensibilità con la quale l’associazione tratta i temi di rilevanza sociale. Lo spettacolo quindi sarà a pagamento e non quanto scritto erroneamente ma verrà regalato soltanto un biglietto all’accompagnatore di una persona con disabilità e ovviamente anche a quest’ultima, il tutto per renderli partecipi del significativo messaggio che Ruffini e i protagonisti sul palco vogliono inviare alla cittadinanza di Sansepolcro. Fra una settimana esatta, cominceranno i preparativi del grande evento: mercoledì 21 agosto si partirà con il montaggio dei tre ordini di tribune in piazza Torre di Berta. Ricordiamo che la capienza complessiva degli spalti è di 756 spettatori, ma che in occasione dei concerti salirà a 1100 per l’utilizzo del parterre della piazza.. Venerdì 23 si entrerà nel vivo con il cast produzione di Edoardo Bennato al mattino e con il sound check pomeridiano, prima del concerto del cantautore napoletano, che inizierà alle 21. Stessa scaletta sabato 24, quando il protagonista sarà Max Gazzè, poi il ritorno di "Canzonissima" nella serata di domenica 25 e l’epilogo di lunedì 26 con Paolo Ruffini e "Up and Down". I biglietti ancora disponibili si possono acquistare al Caffè Gerasmo di via XX Settembre, all’ufficio turistico di piazza Torre di Berta o anche online su ticketsms.it.