Spettacolo di due ore con gli sbandieratori a Sansepolcro per il compleanno

SANSEPOLCRO

Un compleanno festeggiato nel migliore dei modi, con oltre due ore di grande spettacolo in piazza Torre di Berta grazie anche ai gruppi tedeschi che erano ospiti. È stato un sabato sera di festa, con le tribune gremite che hanno omaggiato gli sbandieratori di Sansepolcro in occasione dei 70 anni di attività del sodalizio. Prologo con la Società Balestrieri, che ha salutato gli sbandieratori e mostrato al pubblico il drappo del Palio di domenica 10, poi spazio ai lanzichenecchi e agli sbandieratori di Mindheleim e agli sbandieratori e alla Fanfaren Zug di Neuburg, ma molte sono state le emozioni che hanno suscitato le esibizioni degli oltre 130 bambini della scuola "Carlo Collodi" di Sansepolcro, i quali si sono esibiti al termine di un progetto realizzato durante l’anno scolastico con il Gruppo Sbandieratori e nel quale gli studenti hanno imparato la tradizione e la storia di Sansepolcro, dipingendo la propria bandiera come aveva fatto a suo tempo Piero della Francesca su commissione.

Significativa anche l’esibizione dei ragazzi di Casa di Rosa. È stata poi la volta degli alfieri e dei musici (96 elementi in totale, con 6 donne), che hanno proposto i saggi più conosciuti e apprezzati sia di squadra che individuali, come nel caso del veterano Luigi Rigoni, della coppia composta da Luca Martini e Riccardo Trappoloni nell’esecuzione della "schermaglia" e poi di Luigi Del Barna, che ha di nuovo incantato il pubblico con l’esercizio a due e tre bandiere privo di sbavature.