Trovato con mezzo chilo di cocaina, 25enne arrestato a Sansepolcro

Sansepolcro (Arezzo), 9 novembre 2024 – Arrestato con mezzo chilo di cocaina mentre cammina alla periferia di Sansepolcro. Un 25enne di origine albanese non è sfuggito ai controlli dei carabinieri mentre stava camminando con atteggiamento sospetto. Il giovane è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso della droga. Stando a quanto si ipotizza l'uomo stava forse attendendo un acquirente, la cocaina era probabilmente destinata ai clienti della Val Tiberina. In tasca anche 100 euro, probabile provento di spaccio.