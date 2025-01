Spacciatore ambulante: arresto a Saione. Girava con 52 dosi di eroina e coca in tasca

AREZZOUn bazar della droga ambulante. Un nigeriano è stato trovato per le strade di Saione con nelle tasche ben 52 involucri in cellophane trasparente a forma circolare contenenti eroina ed altri cinque involucri di cocaina. Durante un controllo nelle zone più a rischio della città, gli uomini della squadra Mobile hanno notato un uomo che si aggirava con fare sospetto per le strade di Saione. L’uomo, uno straniero che poi si rivelerà di origini nigeriane, si avvicinava a persone ben conosciute dagli agenti come assuntori di droga. Fatto che faceva pensare ad un giro di spaccio. I poliziotti hanno quindi proceduto al controllo, sottoponendo lo straniero a perquisizione personale che ha portato effettivamente alla scoperta dei 57 involucri di droga, tra cocaina ed eroina, nello specifico 56,04 grammi lordi di eroina e 3,11 grammi lordi di cocaina, oltre a 770 euro suddivisi in banconote di vario taglio, evidente provento dello spaccio. Il denaro e lo stupefacente sono stati sequestrati. Mentre l’uomo, dopo essere stato fotosegnalato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima svoltasi martedì mattina nella quale il giudice ha convalidato l’arresto disponendo inoltre gli arresti domiciliari. Solo l’ultimo arresto di una lunga serie, conseguenza di una intensificazione dell’attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti. A dimostrazione di come l’attività del personale della Squadra Mobile di Arezzo è continua, soprattutto nelle aree del centro cittadino che maggiormente si prestano alla commissione di attività illecite.