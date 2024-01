Spacciano in centro e davanti al Serd. Blitz antidroga: 3 arresti e 5 denunce

Rifornivano di eroina e cocaina il centro di Arezzo; carabinieri e polizia municipale hanno disarticolano un gruppo criminale composto da italiani e stranieri. Tre le persone arrestate e cinque quelle denunciate. Le indagini sono partire la primavera scorsa. Nel mirino vecchie conoscenze delle forze dell’ordine che avevano messo in piedi un fiorente mercato. Quotidianamente riuscivano infatti a smerciare numerose dosi. Degli "stacanovisti" dello spaccio: l’attività andava avanti dalla mattina a tarda sera. Si trattava di un ristretto gruppo di cittadini stranieri ed italiani, sei uomini e due donne, residenti ad Arezzo da svariati anni. Tutti ben integrati nel tessuto sociale aretino, pur senza un lavoro effettivo. Campavano, si fa per dire, con l’attività di spaccio. Le cessioni avvenivano per lo più in strada, nelle vicinanze di alcuni domicili degli indagati stessi e davanti il Serd in via della Fonte Veneziana, dove, in maniera veloce e riservata, erano soliti ricevere gli acquirenti, dopo un preliminare contatto. Proprio il continuo via vai di persone ha consentito di documentare lo spaccio ed effettuare successivamente alcuni recuperi dagli assuntori. Infine, ieri alle prime luci dell’alba, sono scattate le perquisizione nella abitazioni. L’arrivo a sorpresa nella case ha consentito di catturare la donna, sottoposta agli arresti domiciliari e due dei tre uomini, portati successivamente in carcere. Il terzo uomo allo stato risulta invece irreperibile, in quanto rimpatriato nel paese di origine un mese fa. Sono stati poi denunciati per detenzione finalizzata allo spaccio, tre uomini, uno dei quali italiano ed una donna sempre italiana.

Gaia Papi