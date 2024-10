Spaccate nei locali: c’è un arresto. Ladro finisce sotto accusa per 56 colpi

di Massimo Bagiardi

MONTEVARCHI

È stato arrestato da parte della compagnia dei Carabinieri di Montevarchi, grazie alla collaborazione dei colleghi di San Giovanni e della polizia, il soggetto pluri-pregiudicato ritenuto l’artefice nelle ultime due settimane di vari colpi in alcuni esercizi del centro storico montevarchino assieme a tanti altri messi a segno, da aprile in poi, nella vicina San Giovanni. A darne l’annuncio il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai che, in un post sul proprio profilo istituzionale Facebook, ha voluto ringraziare le forze dell’ordine per l’ottimo lavoro fatto e aver consegnato alla giustizia l’uomo che, solo negli ultimi giorni se confermati i sospetti, era più volte salito agli onori della cronaca per alcuni furti effettuati ai danni di una parrucchiera, nella sede della Cgil nella centralissima via Roma oltre a due ristoranti "visitati" in un più di un’occasione. Come sempre molto magro il bottino delle sue operazioni furtive, si parla di poche decine di euro, ma tanti danni alla varie strutture che a forza di fogli da 100 euro avevano creato oltre che panico anche tanta, e giustificata, arrabbiatura da parte dei commercianti messi più volte ko dal soggetto che, adesso, risponderà per tutti i piccoli reati dei quali s’è macchiato nell’ultimo periodo. E’ ultra noto alla forze dell’ordine, a quanto fatto trapelare sembra che abbia collezionato ben 56 denunce in poco meno di tre mesi per la maggior parte provenienti da San Giovanni, dove da nord a sud della città si è reso artefice di tantissime spaccate in altrettanti esercizi commerciali di ogni genere, dai pub alle pizzerie, ai parrucchieri, passando per una gelateria e finendo ai bar della palestra della Sinergy in via Genova in ben tre occasioni oltre a quello del centro sportivo Ivo Giorgi, l’ex antistadio di Piazza Arduino Casprini, anch’esso oggetto di danni e pochi soldi trafugati nel giro di poco tempo.

Questa importante operazione delle forze dell’ordine si spera possa consegnare un po’ più di serenità a tutta la vallata, attendendo poi che arrivino delle risposte concrete dal faccia a faccia che le associazioni economiche e produttive della vallata, assieme a tutti i sindaci del Valdarno, avranno il prossimo 7 novembre alle 10.30 in Palazzo D’Arnolfo a San Giovanni con prefetto e questore per discutere sulla sicurezza e sul potenziamento, richiesto più volte, del commissariato di Polizia di Montevarchi che, oltre a chiudere alle 20, ha visto negli ultimi mesi scendere in maniera consistente, da 50 a 19, il numero dei propri addetti.