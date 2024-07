Spaccate contro i negozi del centro: "Interventi immediati, non si vive"

Paolo Mantovani va dritto al punto, senza troppi giri di parole. Lui, imprenditore di successo del ramo dell’abbigliamento nonché presidente della delegazione confcommercio Valdarno Nord, si schiera apertamente con i suoi colleghi circa gli ultimi fatti che hanno visto triste protagonista San Giovanni relativamente alle spaccate che, da un po’ di tempo a questa parte, hanno colpito diverse zone della città. Una piaga, questa, stando a quanto asserito dal sindaco Vadi nell’ultimo consiglio comunale, ascrivibile a un solo soggetto ma che sta però creando panico tra i commercianti. Ed è lo stesso Mantovani che chiede un intervento immediato, prima che la situazione possa ulteriormente degenerare: "Siamo di fronte a un fenomeno - afferma l’imprenditore - del quale onestamente e con tutte le motivazioni del caso sta creando non poco panico all’interno del tessuto imprenditoriale sangiovannese che non si sente tutelato soprattutto per la frequenza con la quale questi furti si compiono nell’arco degli ultimi giorni". Ed è da qui che Mantovani chiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale: "Cosa mi aspetto ? Che l’amministrazione comunale non resti in questa fase interlocutoria perché qui già passano i giorni più la situazione, numeri alla mano, sta precipitando.

Che venga organizzato quanto prima un tavolo di concertazione assieme alle forze dell’ordine per fare definitivamente quadrato perché più si va avanti più la situazione è insostenibile, e non lo dice il sottoscritto ma tutti gli eventi che hanno purtroppo colpito i vari commercianti della città". Mantovani poi prosegue nel suo personale punto di vista. "Mi aspetto una una forte presa di posizione insomma, qui non siamo davanti a un caso isolato ma a numerosi furti che mettono in ginocchio le nostre attività già duramente provate dal periodo che stiamo passando. E’ un fenomeno in pericolosa ascesa, che quanto prima si intervenga anche perché ne vale per il futuro del tessuto imprenditoriale cittadino".

C’è poi un altro aspetto non da non sottovalutare, sempre secondo l’imprenditore: "Oggi fanno le spaccate nei negozi, un domani potrebbero fare lo stesso negli appartamenti come già accaduto anche al di fuori della nostra provincia. Il rischio, poi, che qualcuno abbassi la saracinesca è concreto. Nelle grandi città, a esempio Firenze, qualcuno fortemente esasperato dalla situazione l’ha già fatto e non possiamo permettere che tutto ciò accada anche nelle nostre latitudini. Ecco perché richiedo un intervento immediato, che si acceleri il tutto affinché questa piaga venga definitivamente sconfitta".