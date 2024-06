Spaccata nel negozio di ottica: ladri in azione con picconi e vanghe. Rubata merce per 30mila euro

Cortona, 26 giugno 2024 – Ancora una volta. Non c’è pace per il negozio Immagine Ottica al centro commerciale Girasoli di Camucia. I ladri lo hanno preso nuovamente di mira in piena notte riuscendo anche questa volta a farla franca.

Un furto amarissimo, che arriva ad appena due anni di distanza dall’ultimo. E si tratta addirittura del settimo da quando l’attività è stata aperta ormai 30 anni fa. Questa volta il bottino è anche più sostanzioso: almeno 30 mila euro di merce. Il furto nella notte tra domenica e lunedì. Tutto è avvenuto in pochi minuti.

Una razzia fulminea ad opera di 4 malviventi. Sono state le telecamere di sicurezza a riprendere le fasi salienti della spaccata. Alle 1,58 i 4 uomini celati da passamontagna e con i guanti armati di zappe e piccone hanno divelto abilmente la porta a vetro del negozio. A nulla sono valse le urla dei residenti che sentite le picconate si sono affacciati alle finestre. I malviventi, da veri professionisti del crimine, hanno agito in velocità. Una volta all’interno hanno arraffato tutto quello che potevano e 4 minuti dopo sono scappati via nel buio della notte.

La pattuglia dei carabinieri è arrivata in pochi minuti, ma purtroppo i 4 avevano già fatto perdere le tracce. "Rispetto a due anni fa i ladri non si sono accontentati solo degli occhiali da sole presenti nelle vetrine, ma hanno rubato anche tutti i modelli da vista in esposizione, compresi quelli pronti trovati nei cassetti che avremmo dovuto consegnare ai clienti", racconta Elena Biagianti titolare insieme alla madre e al fratello del negozio.

Circa 200 le montature rubate, per una cifra che si aggira intorno ai 30 mila euro. E anche questa volta poteva andare molto peggio. Il danno è stato arginato grazie al fatto che, dopo i numerosi furti subiti, alla chiusura, tutte le montature più costose vengono chiuse in cassaforte. "A nulla è valso nemmeno aver rinforzato porte e vetrine con sistemi antisfondamento – racconta ancora Biagianti - la velocità e la scaltrezza di questi soggetti è impressionante". I titolari del negozio ora lanciano un appello a chiunque avesse sentito o visto qualcosa per cercare di dare un contributo alle indagini. Intanto i carabinieri di Terontola hanno denunciato un 35enne residente a Giulianova per le ipotesi di reato di furto e tentativo di furto.

Quest’ultimo , in concorso con altri due ancora ignoti, si sarebbe reso responsabile di un furto in una casa vacanze nel cortonese dove in pieno pomeriggio sono stati rubati vari monili in oro, orologi, ipad e denaro contate per una somma complessiva di 7 mila euro. Nella stessa giornata gli stessi avrebbero tentato un furto all’interno di un agriturismo, non riuscendovi perché scoperti e messi in fuga dal proprietario.