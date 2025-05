"Sostenere le imprese familiari". Alla ricerca dei manager giusti

Si conclude oggi la ‘due giorni’ di confronto e approfondimento sulle imprese familiari, capisaldi dell’economia del nostro Paese con workshop, dialoghi e interviste al teatro Petrarca di Arezzo in occasione dell’edizione 2025 del Family Business Forum. Sul tavolo i temi cruciali come il passaggio generazionale, la formazione, la sostenibilità ambientale, la quotazione in borsa oltre alle grandi sfide di uno scenario economico in evoluzione.

Maria Silvia Sacchi, ideatrice e organizzatrice dell’evento, sottolinea l’alta concentrazione di imprese familiari nella provincia di Arezzo, la più alta riscontrata nelle loro ricerche. Molte di queste aziende sono di prima generazione, e l’obiettivo del forum è fornire un contributo utile alla loro crescita.

"Credo che ci sia ancora troppo pregiudizio nei confronti delle imprese familiari - ha spiegato Sacchi - risentono di componenti emotive della famiglia normale però secondo me c’è ancora un po’ troppo pregiudizio. Io penso che la difficoltà sia quella di trovare i manager giusti".

Ieri tra i protagonisti Alberto Aleotti, azionista Menarini, Gian Luca Rana e Giovanni Rana jr del Pastificio Rana, Roberto Di Pietra, rettore dell’Università di Siena, Valentino Mercati, fondatore di Aboca e Maria Teresa Bellucci, vice ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il programma di oggi al teatro Petrarca, in diretta sul canale YouTube del Forum e su SkyTg24 al canale tematico 501, prevede contributi di Magda Bianco, capo del dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d’Italia, Piergaetano Marchetti, notaio e professore emerito di Diritto commerciale all’Università Bocconi, Barbara Lunghi, responsabile dei Primary Markets di Borsa Italiana e Roberto Lacorte, co-fondatore e amministratore delegato di Pharmanutra, Antonio Bartoli, ambasciatore italiano in India, Abdulla Ali Alsubousi, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia, Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro, Fabrizio Bernini, presidente di Zucchetti Centro Sistemi e di Confindustria Toscana Sud, Andrea Colli, professore ordinario di Storia economica all’Università Bocconi. L’ultimo appuntamento del Family Business Forum, oggi alle 13, è riservato ad Andrea Guerra, amministratore delegato di Prada.

Federico D’Ascoli