Sostegno alle persone con disabilità. Aperto il bando per aderire al progetto

AREZZO

Creare una rete di sostegno per le persone con disabilità nel momento in cui non possono più contare sul supporto familiare.

È questo l’obiettivo del bando ‘Dopo di noi’, finalizzato all’attivazione di un processo di co-programmazione e co-progettazione in favore di persone con necessità di sostegno intensivo.

L’avviso è pubblicato sul sito dell’asl Toscana sud est è rivolto ai soggetti pubblici e privati e del terzo settore operanti nell’ambito del sostegno e supporto alle persone con disabilità.

Il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 5 dicembre per la zona distretto della Valtiberina, il 6 per la zona distretto Aretina e l’11 per la zona distretto del Casentino. Possono manifestare interesse anche associazioni di familiari o di persone con disabilità, associazioni di volontariato o fondazioni che abbiano come finalità prevalente la tutela e l’assistenza e il sostegno di persone con disabilità. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti indirizzi email: [email protected], [email protected] o contattando telefonicamente il numero 0575254190 o 0575 255820/19.