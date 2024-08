Sorpresi a Terontola e a Foiano in possesso di haschish

Arezzo, 27 agosto 2024 – I militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cortona, durante il servizio di perlustrazione a Terontola, hanno controllato un’auto con a bordo due albanesi, entrambi residenti a Cortona.

Il passeggero, alla vista dei militari ha tentato di occultare sotto la macchina lato passeggero un involucro in cellophane contenente "hashish".

La sostanza stupefacente, del perso di circa 3 grammi è stata sequestrata e l’uomo è stato segnalato alla prefettura di Arezzo.

Analogamente, a Foiano, a seguito di una perquisizione personale nei confronti di un cittadino foianese, è stata trovato 9,04 grammi di hascisc, occultato all’interno di un pacchetto di sigarette.

A Foiano, al termine di una attività ispettiva, la locale Stazione in collaborazione con i Carabinieri del NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro) di Arezzo, ha denunciato un cittadino residente a Foiano per le seguenti violazioni: mancata predisposizione cassetta medica per il primo soccorso; mancata predisposizione di segnaletica di emergenza; omessa redazione del piano di emergenza ed evacuazione; utilizzo dell’impianto di videosorveglianza non conforme all’autorizzazione rilasciata dall’I.T.L. di Arezzo; con la conseguente sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Oltre alla multa di 5.370,69 euro e sanzioni amministrative per complessivi 2.500 euro.