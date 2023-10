Solidarietà durante le Feste del Palio della Balestra, raccolti oltre 5mila euro

Arezzo, 3 ottobre 2023 – Saranno devoluti tutti al reparto di oncologia dell’Ospedale di Sansepolcro i proventi raccolti da tre diverse realtà durante le feste del Palio.

L’associazione “I Citti del Fare” ha raccolto 800euro in occasione delle serate in piazza ed ha donato 1.500 euro totali. Il Gruppo Balestrieri ha totalizzato 1500euro con la disputa del Palio dei Rioni e la serata “Note di Gioia” svoltasi nella Chiesa di San Francesco ha fatto sì che si potesse raggiungere la cifra di ben 2.135euro.

La solidarietà, in occasione di queste Feste del Palio, ha dimostrato la sua straordinaria forza e importanza, unendo le persone in un gesto di generosità e altruismo. Durante questi eventi festosi, tre realtà hanno orchestrato spettacoli coinvolgenti, riuscendo a raccogliere fondi preziosi che andranno a sostenere un reparto del locale nosocomio che ha tanto bisogno di supporto.

La solidarietà non è solo un'idea astratta, ma una forza tangibile che si manifesta attraverso azioni concrete e durante le esibizioni organizzate in queste serate, assieme ai protagonisti sul palco, proprio la solidarietà ha brillato, spronando le persone a unirsi anche nel sostenere cause importanti.

Gli spettacoli hanno offerto non solo intrattenimento ma anche un'opportunità per esprimere empatia e generosità verso coloro che necessitano di aiuto. La partecipazione attiva di tutti, attraverso contributi finanziari e presenza alle manifestazioni, ha dimostrato che la solidarietà è radicata nel cuore delle persone, pronte a condividere risorse per il bene comune.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questi eventi e che hanno generosamente pensato di far sì che l’intrattenimento potesse essere un collante per fare del bene a chi ha a necessità di lottare, ora più che mai.

In allegato foto della consegna dell'assegno da parte dello staff della serata "Note di gioia", foto di gruppo de I citti del fare, foto della lettera di ringraziamento del Calcit al Gruppo balestrieri.