“Smart future Toscana”, l'evento dedicato all'orientamento dei giovani

Arezzo, 5 dicembre 2024 – Ad Arezzo Fiere e Congressi domani, venerdì 6 dicembre, si terrà la prima edizione regionale di «Smart Future Toscana 24», l'evento dedicato all'orientamento dei giovani.

CNA ha raccolto l'invito lanciato dalla Camera di Commercio Arezzo - Siena per offrire ai ragazzi un'occasione di incontro con il mondo del lavoro attraverso un format originale e dinamico. Gli studenti potranno ascoltare la storia imprenditoriale di Livio Sassolini Presidente CNA Valtiberina e interagire con lui facendo domande tramite Instagram.

Nel padiglione 7 del Centro Affari e Convegni si potranno visitare gli stand allestiti in proprio da aziende associate CNA, che animeranno i workshop smart, attività esperienziali di orientamento dove si realizza il matching con i giovani.

Tra le aziende presenti: C.E.L.D.I. che dal 1985 sviluppa sistemi innovativi nel settore dell’automazione industriale oltre che quadri, impianti elettrici e software PLC, Computer Service, azienda informatica con più di 30 anni di attività, Farrago Studio giovane società di produzione cinematografica, Oro Macchine realtà specializzata nell'offrire macchinari per le varie fasi di lavorazione orafe.

Per dare modo a professionalità di nicchia di farsi conoscere ed apprezzare, abbiamo allestito lo stand CNA che ospiterà una collettiva con quattro tipologie diverse di attività. Gli spazi sono stati allestiti con foto quadri realizzati per il contest fotografico "Fatto in Toscana" dove fotografi professionisti come Lorenza Ricci e Silvia Baglioni hanno valorizzato tre realtà imprenditoriali della nostra provincia: Barbagli Plissé, Caffé Donatello e Mastro Santi Del Sere.

Nel workshop CNA gli studenti potranno scoprire il progetto 4 VALLATE, un format televisivo realizzato da Teletruria con il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena, nel quale vengono rappresentate eccellenze artigianali dell’imprenditoria Aretina. I reportage ed i contributi audiovisivi, con interviste a 11 imprenditori CNA coinvolti, mostreranno agli studenti uno spaccato della straordinaria resilienza e capacità delle aziende ormai storicamente radicate sul nostro territorio.

Grazie a Steli d’oro, azienda che nasce nel 2002 da Steve Angeli, specializzata nella realizzazione di gioielli artigianali personalizzati, ci sarà una postazione in cui gli studenti potranno scoprire alcuni dei segreti che fanno la fama di un gioielliere. FotoStudio di Silvia Rossi: propone ai ragazzi una dimostrazione pratica del complesso ed affascinante lavoro di fotografo, con la possibilità di vedersi ritratti, osservando anche alcuni dei segreti del mestiere, tra luci ed angoli di camera da scoprire.

Mastro-Santi Del Sere: restauratore ed ebanista, specializzato nel restauro di mobili antichi. Mostrerà nello stand alcuni dei segreti della propria arte, e come sia riuscito a coniugarli con l’attività imprenditoriale di cui è titolare. Nello specifico farà una dimostrazione di tarsia lignea tramite tessere già tagliate.