Smart: festival contro gli stereotipi La donna, i silenzi, spallata di Murgia

di Angela Baldi

La lotta agli stereotipi di genere nel primo appuntamento di Smart, Storie Musiche Arezzo Teatro edizione numero tre. L’appuntamento inaugurale stasera alle 21:15 all’Arena Eden. Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque saranno le protagoniste di "Stai Zitta!" dal libro di Michela Murgia edito da Einaudi, per la regia di Marta Dalla Via. Lo spettacolo, prodotto da Scarti Centro di Produzione Teatrale di Innovazione, LaQ-Prod e Teatro Carcano, sarà ad Arezzo in un’edizione estiva che si concentrerà sulla parola."I tentativi di ammutolimento di una donna verificatisi sui media italiani negli ultimi anni sono numerosi- Scrive Michela Murgia - La pratica dello ‘Stai zitta’ non è solo maleducata, ma soprattutto sessista perché unilaterale." Questa, Melis, Cinque e Dalla Via hanno sempre avuto qualche difficoltà a stare zitte e lo dimostrano in questi anni i loro tanti spettacoli, video e libri. Inevitabile che si incontrassero un giorno per dare vita a uno spettacolo comico e dissacrante su quanto la discriminazione di genere passi spesso proprio dal linguaggio. Le "frasi che non vogliamo più sentirci dire!" contenute nel libro, offrono così l’occasione di raccontare la società contemporanea attraverso una carrellata di personaggi e di situazioni surreali. Dal mansplaining all’uso indiscriminato del nome proprio per le donne, passando per la celebrazione della figura "mamma e moglie di", Questa, Melis e Cinque, guidate dalla sapiente regia di Dalla Via, sapranno coinvolgere il pubblico nella lotta contro gli stereotipi di genere, annullando già di fatto, con questo spettacolo, quello secondo cui "le donne sono le peggiori nemiche delle donne". Ingresso 10 euro. L’estate torna ad ospitare il festival che coniuga il teatro alla grande musica d’autore nel segno di una storia, di un racconto, di ciò che merita conoscere e ricordare. Officine della Cultura, ideatrice del festival, in questa terza edizione non guarda ai nomi noti del grande schermo ma riserva l’attenzione alle piccole realtà imprenditoriali della cultura, al lavoro quotidiano dell’artista, alle storie nascoste da narrare. Un’edizione che si svolgerà interamente all’Arena Eden di Arezzo in collaborazione con Associazione Jazz On The Corner e col sostegno della Regione. "La terza edizione di Smart vive del nostro tempo e dell’impegno di Officine per narrarlo nella città in cui opera da oltre vent’anni – dice Luca Roccia Baldini, Direttore Artistico.