Slam Poetry e aperitivo letterario col libro di Vasto Devasto

Riapre i battenti, nella sua nuova veste di centro giovani del comune di Arezzo, gestito interamente dalle associazioni Arezzo che Spacca e Farrago, il nuovo Malpighi Hub, spazio dove cultura e socialità si incontrano nell’organizzazione di una nutrita serie di eventi.

Da febbraio fino alla primavera inoltrata, il salone della sede di via Fiorentina 329 si animerà ogni giovedì sera per offrire al pubblico aretino una variegata gamma di esperienze che vanno dalla storica rassegna di musica live Malpighi Sofa, fino a novità assolute come l’aperitivo letterario e la serata di slam poetry.

Domani alle 17,30, aperitivo letterario con presentazione del libro Vasto Devasto di Filippo Pasqui e vernissage della mostra di Michele Bernardini. A seguire serata di Slam Poetry. Sabato 15 febbraio alle 21, evento speciale: watch party della finale di Sanremo 2025.

Il 20 febbraio alle 21, Malpighi Sofa con esibizione di Montag e il 27 febbraio alle 21, spettacolo di Salvatore Zappia per la prima dell’anno di Malpighi Stand Up Comedy. Ingresso a offerta libera.