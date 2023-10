Sintra conferisce due borse di studio per formare professionisti dell’e-commerce

Arezzo, 6 ottobre 2023 – Due borse di studio per la formazione di nuovi professionisti dell’e-commerce nel settore della moda.

Sintra Digital Business di Arezzo, punto di riferimento nazionale per l’innovazione digitale, ha rinnovato il proprio impegno nel sostenere giovani e neolaureati nell’acquisizione di nuove competenze utili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro in ambiti operativi sempre più centrali nelle strategie aziendali.

Le borse di studio saranno finalizzate alla partecipazione alla seconda edizione del corso di alta specializzazione “E-commerce management per la moda” che, organizzato da Digital Fashion Academy e strutturato attraverso quindici settimane di lezioni al via da mercoledì 11 ottobre, proporrà un percorso completo volto a coprire tutti gli aspetti della gestione dell’e-commerce nell’industria della moda e del lusso per fornire agli allievi gli strumenti per andare ad affrontare le future sfide legate al commercio digitale.

«L’obiettivo - spiega Michele Barbagli, Ceo di Sintra, - è di sostenere le aziende impegnate nel settore della moda nello sviluppo del business online e della trasformazione digitale, andando a formare personale qualificato per la gestione dei diversi canali di vendita in un’ottica di omnicanalità.

Una particolare attenzione è rivolta ai giovani e ai neolaureati: il conferimento delle due borse di studio permetterà di vivere una formazione concreta per andare a lavorare con successo in un settore in rapida evoluzione».

Digital Fashion Academy è una piattaforma di formazione on-line orientata all’apprendimento pratico e all’acquisizione di competenze per professionisti nel settore della moda e del lusso attraverso corsi tenuti da docenti con esperienze in aziende di livello internazionale.

Tra questi rientra “E-commerce management per la moda” che, giunto alla seconda edizione, permetterà agli allievi di approfondire molteplici tematiche che spaziano tra la costruzione e la gestione di una piattaforma per il commercio digitale con strategie concrete per l’ottimizzazione dell’esperienza dell’utente, il controllo dell’inventario e delle catene di fornitura, e la realizzazione di campagne di marketing, indicizzazione e social media.

Il corso sarà condotto in aule virtuali e strutturato con flessibilità e accessibilità per favorire la partecipazione anche di professionisti, manager o imprenditori.

«La metodologia di formazione del corso - aggiunge Enrico Fantaguzzi, cofondatore di Digital Fashion Academy, - si basa su un approccio pragmatico per fornire agli studenti conoscenze applicabili direttamente in azienda e abilità pratiche richieste dal mercato.

I risultati della prima edizione sono stati molto positivi, con la partecipazione di decine di professionisti in rappresentanza di marchi di moda italiani e internazionali che ha motivato a organizzare un nuovo ciclo di lezioni al via dall’11 ottobre dove faremo nuovamente affidamento sulla sinergia con una realtà di riferimento nel business digitale quale Sintra».

