Sintra, Arezzo ospita un convegno nazionale sull’innovazione digitale

Arezzo, 12 settembre 2023 – Sviluppatori, programmatori, manager e imprenditori di tutta Italia a confronto sulle più recenti frontiere del business digitale.

Giovedì 14 settembre è in programma il convegno nazionale “Shopify Editions - Summer ‘23” che, promosso dalla multinazionale canadese Shopify, verrà previsto per la prima volta in Italia in modalità “in presenza” e farà tappa ad Arezzo che diventerà dunque un vero e proprio laboratorio dedicato all’approfondimento di tematiche all’avanguardia quali intelligenza artificiale, e-commerce, marketplace e omnicanalità.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata all’azienda aretina Sintra e farà affidamento sul patrocinio di Confcommercio Firenze-Arezzo, con la tecnologia che diventerà anche uno strumento per la conoscenza e la promozione del territorio.

«Il digitale offre strumenti importanti per innovare e rendere più efficienti le imprese del terziario in tutte le loro componenti, anche quelle più tradizionali e piccole di commercio e turismo - ha spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze- Arezzo, - per questo siamo lieti di patrocinare questa iniziativa, che porta sul territorio un partner strategico come Shopify, con cui Confcommercio ha stretto un accordo a livello nazionale.

La sfida per tutti è di ampliare le opportunità di business e integrare più canali di vendita, realizzando un modello di business multicanale». Lo “Shopify Editions - Summer ‘23”, ospitato dai locali del ristorante Doccia in località Rondine, sarà diviso in due momenti e sarà aperto alle 9.30 da un workshop per addetti ai lavori quali sviluppatori, programmatori e e-commerce manager, in cui verranno approfonditi gli aspetti tecnici delle novità recentemente introdotte in ambito di commercio digitale.

Dopo un’introduzione su tecnologie, piattaforme e linguaggi di programmazione, la mattinata permetterà di presentare le nuove opportunità nel contesto B2B e proporrà un case-study concreto dove saranno coinvolti direttamente i presenti, facendo affidamento sulle relazioni di Beniamino Colombo (Senior Solutions Engineer di Shopify Plus), Tommaso Rossi (Ceo di Bitforce & Front End CTO di Sintra), Luca Innocenti (Software Architect & Product Owner di Sintra) e Fabiola Campioli (Software Developer di Sintra).

«Mantenersi al passo con le evoluzioni tecnologiche è oggi una priorità per ogni azienda - ha aggiunto Gianni Bianchi, Ceo di Sintra. - Per questo motivo siamo entusiasti di poter organizzare questo evento che, per un’intera giornata, catalizzerà su Arezzo tanti diversi professionisti impegnati nel business digitale e provenienti da tutta Italia, fornendo loro anche un’occasione per confrontarsi, aggiornarsi e conoscere il nostro territorio».

Il cuore dell’evento sarà, a partire dalle 14.00, l’incontro aperto ad aziende, imprenditori e manager che approfondirà i temi legati all’omnicanalità e, quindi, all’integrazione tra i canali di vendita fisici e digitali, con uno sguardo alle possibilità derivanti dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale e alle opportunità del B2B per rendere il business ancora più produttivo, creativo ed efficiente.

Novità, funzionalità e buone pratiche nell’ambito del commercio elettronico tra aziende e verso privati per implementare l’utilizzo di tutti i canali di vendita disponibili in maniera integrata saranno presentate da alcuni dei maggiori esperti italiani in materia: Paolo Picazio (Country Manager Italy di Shopify), Marco Buffa (Agency Partnerships Lead di Shopify), Beniamino Colombo (Senior Solutions Engineer di Shopify), Martina Capozza (Senior Launch Consultant di Shopify), Francesco Borghi (Ceo di Shippy Pro), Matteo Farina (Co-founder di Shoppy), Leonardo Berlingeri (Commercial Director di InPost), Gian Maria Gramondi (Co-founder di Shop Circle), Michele Barbagli (Co-founder di Sintra) e Diego Dal Lago (Ceo di ICT Sviluppo). A moderare l’incontro sarà Emilio Lodigiani (Ceo di Tunca).

L’evento configurerà anche un’opportunità per promuovere la creatività artistica aretina attraverso l’allestimento di un’esposizione di opere realizzate da Alessandro Marrone e da Vincenzo Nasuto. «“Shopify Editions - Summer ‘23” - ha concluso Paolo Picazio, Country Manager Italy di Shopify, - sarà un’opportunità unica per riunire professionisti del settore e imprenditori per esplorare le ultime tendenze nel commercio digitale.

Sono entusiasta di presentare insieme al team le novità che aiuteranno le aziende a integrare i canali di vendita e a migliorare la produttività e l’efficienza del loro business».