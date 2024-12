Sindaco e Nuove Acque consegnano le borracce metalliche ai bimbi delle elementari di Bibbiena

Arezzo, 3 dicembre 2024 – Ieri mattina, a conclusione di un sopralluogo che il Sindaco Filippo Vagnoli ha fatto con il Presidente di Nuove Acque Carlo Polci ai lavori che porteranno alla depurazione gli scarichi liberi della località Casamicciola nel Comune di Bibbiena, sono state consegnate circa 50 borracce metalliche ai bambini e alle bambine delle quinte elementari di Bibbiena.

“L’iniziativa mira a ridurre l’uso eccessivo di plastica e a promuovere il riutilizzo, sensibilizzando i bambini anche sull’importanza di una corretta idratazione giornaliera. Le borracce metalliche rappresentano un’alternativa sostenibile alle bottiglie di plastica monouso, contribuendo alla riduzione degli sprechi e alla tutela dell’ambiente”, commenta il Sindaco di Bibbiena.

Vagnoli continua: “Quella con Nuove Acque rappresenta un modello di collaborazione importante per promuovere la sostenibilità ambientale anche nelle scuole. Educare i bambini fin dalla giovane età a comportamenti amici dell’ambiante, è essenziale per costruire un futuro più verde e consapevole.

Le nostre azioni stanno andando in questa direzione di sostenibilità ambientale e di educazione delle giovani generazioni. Vanno in questa direzione molte azioni, ricordo tra le tante: aver contribuito alla nascita della nuova Comunità Energetica del Casentino; aver ristrutturato i nostri luoghi pubblici come scuole e strutture per lo sport in modo che siano energeticamente efficienti; la nuova mobilità sostenibile attraverso la ciclopista dell’Archiano”.

Ai bambini e alle bambine delle quinte elementari sono state consegnate le borracce Nuove Acque e spiegato anche come viene controllata la qualità dell’acqua che esce dai rubinetti delle loro case. La referente tecnica Area Casentino di Nuove Acque, l’Ingegnera Elisa Benucci insieme al Responsabile di Esercizio reti di Nuove Acque Gabriele Nibi, hanno spiegato a tutti loro che l’acqua del rubinetto è buonissima e che loro stessi possono capire nel dettaglio cosa NUoive Acque fa ogni giorno per garantirne la qualità.

Ha mostrato a docenti e bambini il sito www.lamiacqua.it dove si possono trovare tantissime informazioni su come è composta l’acqua che beviamo, da cosa è composta e quali controlli quotidiani vengono effettuati. Insomma uno strumento per conoscere meglio una risorsa essenziale per la nostra vita.

I bambini hanno fatto ai presenti tante domande e hanno fattivamente partecipato a un breve momento di educazione ambientale sul tema dell’acqua.