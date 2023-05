"Signorelli riapre bottega" Al via il concorso di pittura

Promuovere l’arte figurativa mediante i riferimenti all’opera del grande artista cortonese Luca Signorelli. È questo l’obiettivo del concorso di pittura "Signorelli riapre bottega". La partecipazione al concorso è gratuita, previa sottoscrizione della iscrizione tramite il modulo disponibile sul sito signorelli500.com. Le opere dovranno essere consegnate entro il 20 giugno. Le opere saranno esposte al pubblico a Cortona in via Dardano nei giorni 24 e 25 giugno 2023. Il concorso prevede che ciascun dipinto venga sottoposto alla valutazione di una giuria, la premiazione avverrà il 25 giugno alle ore 15 nella sala del Consiglio. L’iniziativa è in collaborazione con Factory Dardano 44 e Aion Cultura. "Ci è sembrato interessante portare Signorelli all’attenzione degli artisti contemporanei che, prendendo spunto dalle suggestioni del maestro cortonese, saranno chiamati a realizzare opere nuove, ridando vita in un certo senso alla sua bottega", spiega Eleonora Sandrelli, coordinatrice delle attività collaterali di Signorelli500. "La nostra realtà - aggiunge Aldo Calussi, titolare di Factory Dardano 44 - è un punto di aggregazione che si sta affermando nella comunità cortonese con interessanti iniziative".