Signorelli e Vegni, rischio autonomia "Nessuna fusione per l’alberghiero"

di Laura Lucente

A rischio l’autonomia dei due istituti comprensivi Cortona 1 e Cortona 2 e l’istituto agrario e alberghiero Vegni delle Capezzine potrebbe fondersi con il Convitto Nazionale di Arezzo. Il grido di allarme arriva dal gruppo politico del partito democratico cortonese che ha analizzato la situazione coadiuvata dalle sigle sindacali. "L’assetto attuale delle dirigenze di tutte le scuole del nostro comune potrebbe subire un forte scossone in base alla normativa inserita dal Governo Meloni nella legge di stabilità", spiega il pd. "In base ad essa, infatti, ogni scuola, per conservare la propria autonomia, dovrà avere almeno 900 iscritti.

Sulla base di questi numeri, chiaramente, si profila l’ennesimo taglio lineare sulla testa di alunni, famiglie e tutto il personale della scuola con una ricaduta assai preoccupante nel nostro comune.

Sulla base di questa ricostruzione, dunque, i due istituti comprensivi, uno che comprende le scuole materne, elementari e medie dell’area di Cortona e Camucia e l’altro che interessa Terontola, potrebbero finire per essere accorpati e avere un’unica dirigenza. Ma ci sono preoccupazioni anche per le scuole superiori del territorio. "Pare che non vi sia l’intenzione di accorpare l’Istituto "Luca Signorelli" e l’Istituto "Angelo Vegni", come chiedevamo in una nostra mozione rifiutata dalla maggioranza che governa Cortona a giugno dello scorso anno", spiegano ancora dal pd. "Lo storico agrario e l’istituto alberghiero, infatti, sembrerebbero destinati a fondersi con il Convitto Nazionale di Arezzo di cui, guarda caso, è dirigente l’attuale reggente delle Capezzine.

E che ne sarà, allora, del Signorelli? Con quale scuola dobbiamo immaginarlo accorpato? Anche lui dovrà essere abbinato ad un istituto collocato in un altro comune?.

Non è difficile immaginare dietro queste logiche una strategia Arezzo centrica dell’ambito territoriale (ex Ufficio scolastico provinciale) che, con la scusa dei numeri e della denatalità, va ad indebolire l’offerta formativa del comune di Cortona e del suo tessuto culturale e socio-economico".

Sulla possibile annessione del Vegni alla scuola aretina a tarda sera arriva, però, la forte presa di posizione del reggente Luciano Tagliaferri che ritiene la notizia falsa.

"La verità è che niente cambierà a settembre 2023, e che se qualcosa accadrà nel futuro, visto il lavoro che stiamo facendo tutti insieme alle Capezzine a livello di recupero delle iscrizioni e di riqualificazione della scuola, sarà che l’istituto sarà sempre più forte e presto ritornerà autonomo. Punto di riferimento della Valdichiana e di tutto il centro Italia".