Sicurezza stradale ad Arezzo: calo degli incidenti e nuove misure in Prefettura

Si è svolta ieri in Prefettura la riunione dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale e la prevenzione dell’incidentalità, presieduta dal Prefetto Clemente di Nuzzo, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze di polizia, dei Vigili del Fuoco, della Provincia di Arezzo, delle Polizie Municipali dei Comuni della provincia, della Centrale Operativa del 118 di Arezzo, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, della Motorizzazione Civile di Arezzo e dell’Ufficio provinciale ACI.

La riunione è stata l’occasione per illustrare i dati sull’incidentalità stradale in provincia di Arezzo e gli applicativi informatici predisposti per il miglioramento del monitoraggio dell’incidentalità stradale.

Dall’analisi della serie storica dell’incidentalità stradale nella Provincia di Arezzo si evidenzia un costante calo del fenomeno. Negli ultimi anni si è assistito anche ad una flessione del fenomeno della mortalità in ambito dell’incidentalità stradale. Il dato della mortalità 2023, in calo rispetto al 2022, sembra riconfermato con un indice in calo per l’anno 2024.

Al riguardo, il Prefetto, nel ribadire il principio secondo cui “l’utilizzo degli strumenti di controllo della velocità deve tener conto delle reali esigenze di deterrenza del fenomeno dell’incidentalità stradale ed essere finalizzato, in via esclusiva, alla tutela della sicurezza della circolazione stradale, configurandosi quale stimolo di comportamenti virtuosi”, ha espresso la propria disponibilità alla valutazione di eventuali istanze dei Comuni dirette all’individuazione dei tratti di strada in cui è possibile installare gli autovelox ai sensi della normativa vigente.