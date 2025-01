Sicurezza. Il consigliere regionale Tozzi chiede più telecamere e controlli di vicinato anche in Valdarno

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Elisa Tozzi interviene sul tema della legalità, ricordando che i sondaggi danno esiti molto chiari: la prima richiesta dei cittadini riguarda la sicurezza. "Eppure - ha detto - la sinistra continua a far orecchie da mercante, convinta sia un vezzo delle persone più ricche. Al contrario, questa incessante domanda viene proprio dalle periferie, dagli abitanti delle case popolari, dai commercianti. In Valdarno, in Chianti e anche in Mugello servono risposte chiare".Due le proposte di Fratelli d'Italia. La prima riguarda l'implementazione delle telecamere, indispensabili per scoraggiare i malviventi e per rendere più celeri le indagini delle forze dell'ordine. Dall'altro la regolamentazione dei cosiddetti gruppo del controllo di vicinato. "Forme spontanee di aggregazioni di cittadini per assicurare un maggiore presidio del territorio attraverso il costante monitoraggio del quartiere da parte dei residenti. Un'esperienza - ha concluso Tozzi - che si sta sviluppando, autonomamente, a Reggello e che andrebbe sostenuta".