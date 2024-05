Si sente male al volante. Auto nel fosso: è grave

Un malore mentre era al volante ma per fortuna chi era in quella strada non ha tirato dritto e si è fermato a soccorrerlo, chiamando il 118.

Stando agli ultimi aggiornamenti sarebbero in miglioramento le condizioni del sessantenne che ieri mattina è andato finito strada mentre era a bordo della sua auto anche se per lui è stato necessario il trasferimento con il Pegaso alle Scotte di Siena dove è arrivato in codice rosso. Con la massima urgenza. Ma andiamo per ordine.

Erano le 11.15 di domenica quando la sua ‘auto ha arrestato la sua corsa in un fosso in località Molin Nuovo, nel comune di Foiano. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti ma chi era alla guida in quell’arteria ha visto la macchina tagliargli la strada e poi decelerare lentamente fino a quando è finita fuori strada.

La velocità era minima e non sono nemmeno scattati gli airbag. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte degli altri utenti della strada. In tanti si sono fermati a prestare soccorso all’uomo che intanto si trovava chiuso nella sua auto, bloccata da un albero che aveva impattato. Per questo è stato prezioso l’intervento dei vigili del fuoco di Cortona che con il loro aiuto hanno estratto il sessantenne che in quei momenti non era cosciente.

Sul posto sono quindi arrivati i mezzi di emergenza dell’Asl Toscana Sud Est con due ambulanze: una infermierizzata della Misericordia di Sinalunga (comune senese a confine) e una infermierizzata di Lucignano.

Con loro presenti i carabinieri della compagnia di Cortona che durante le operazioni di soccorso hanno regolato il traffico sulla strada. Soccorsi che poi hanno dovuto chiedere l’aiuto dell’elisoccorso Pegaso dalla Regione Toscana che è arrivato nella città del Carnevale per soccorrere l’uomo che è stato trasferito all’ospedale di Siena dove è arrivato in codice tre, cioè rosso. Dal Policlinico fanno sapere nella serata di ieri che le condizioni dell’uomo sono stabili ma che continuerà l’iter terapeutico e diagnostico nell’ospedale così da portare avanti tutti gli accertamenti del caso.

Nella tarda serata di ieri un incidente nel tratto chianino della A1, all’altezza del casello di Bettolle, ha invece rallentato il traffico sull’autosole dove le code hanno raggiunto i tre chilometri paralizzando la corsa di chi stava viaggiando in autostrada.

Luca Amodio