Si ribalta con l’auto a 80 anni. Perde il controllo della guida . Corsa a Siena per salvarlo: è grave

Si è ribaltato a bordo della panda che stava guidando ed è finito fuori strada. Così un 81 è finito al pronto soccorso di Siena dove è ancora ricoverato in gravissime condizioni: la sua prognosi è riservata.

È stato l’ennesimo incidente in Valdichina. Quello di ieri, delle 11:30, e si è verificato a Badicorte, frazione del Comune di Marciano della Chiana ma a confine con Monte San Savino, nel tratto di strada che va verso l’autosole. La dinamica dello scontro non è ancora chiara ma una cosa è certa: non ci sono altri veicoli coinvolti. C’è soltanto una panda grigia che si è ribaltata in strada dopo che l’uomo al volante ha perso il controllo del mezzo. Le cause sono ancora da chiarire, la certezza è che un 81enne a riportato gravi ferite dopo l’urto che è stato violentissimo. L’anziano al volante ha riportato un trauma cranico, facciale e toracico.

Per estrarlo dalla vettura è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando che hanno anche spostato l’auto del ferito fuori dalla strada, strada sulla quale nel frattempo la circolazione era rimasta rallentata per le operazioni di soccorso e i rilievi che sono stati portati avanti dai carabinieri ella compagnia di Cortona. Saranno i militari a ricostruire la dinamica di quel che è accaduto: velocità troppo elevata? Una distrazione? Tutte ipotesi che al momento stanno a zero finché non ci saranno elementi investigativi a suffragarle o meno.

Nel frattempo sul posto erano arrivati anche i soccorsi dell’emergenza urgenza della Misericordia di Monte San Savino che hanno prestato i primi soccorsi all’81enne. Le sue condizioni però erano subito state giudicate in modo grave e per questo l’anziano è stato trasferito alle Scotte in codice tre, cioè rosso. All’ospedale senese è tutt’ora ricoverato e la sua prognosi rimane riservata, è gravissimo.

Solo sabato un altro incidente in Valdichiana, ma a Castiglion Fiorentino in via Enea Gaci. Coinvolta una sola persona di 47 anni che era stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale della Fratta di Cortona. Sul posto erano intervenuti gli agenti della municipale di Castiglion Fiorentino e i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona.