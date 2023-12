Si riaccende il cinema. Quattro prime visioni. Tutto il cartellone del Signorelli ritrovato

Arriva un po’ di cinema a Cortona. L’accademia degli Arditi, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, prova ad animare il periodo invernale tornando a proporre una breve ma significativa rassegna cinematografica. Parte domani sera una rassegna che fino a dopo l’epifania animerà il teatro Signorelli della città. 4 in tutto le proiezioni in calendario e con tutte prime visioni. Il via proprio con un campione assoluto del botteghino: "C’è ancora Domani" film d’esordio alla regia dell’attrice e sceneggiatrice italiana Paola Cortellesi, che con altri 3,2 milioni di euro e un incasso complessivo da quasi 24 milioni e 3,5 milioni di presenze continua a fare la storia.

Tre le proiezioni previste. Il sabato alle 21 e la domenica alle 17,30 e alle 21. Il cartellone riprende a Natale con un’altra pellicola attesa: si tratta di "Santocielo" con il duo Ficarra e Picone. Nel fine settimana dell’epifania sarà il magico mondo di Willy Wonka a tenere compagnia con il viaggio del celebre cioccolatiere, dalla giovinezza all’età adulta. Chiude la rassegna venerdì 12 gennaio 50 Km all’ora, il nuovo film di Fabio De Luigi con Stefano Accorsi. Anche se i tempi di una stagione cinematografica continuativa sono ormai lontani, dunque, il tentativo di riportare a Teatro alcune proiezioni è stato fatto. "Anche l’amministrazione comunale, sensibile al tema della socialità ha cercato di fare la sua parte", ha confermato il vicesindaco e assessore alla cultura Francesco Attesti. "È un piccolo segnale, ma doveroso. Purtroppo, la crisi delle sale cinematografiche è un po’ figlia dei tempi. Oggi la disponibilità di piattaforme streaming ha cambiato radicalmente le abitudini di tutti noi. E se a soffrire sono oggi le multisale, lo è ancora di più la nicchia di teatri e cinema di città come il nostro".

Già nei mesi scorsi un altro timido segnale di ripresa dell’attività cinematografica era stato dato grazie all’associazione "Camminiamo Insieme" e a numerosi sponsor privati aveva previsto una rassegna di sei film divisi in due sezioni. L’appuntamento era stato salutato con molto interesse dalla cittadinanza che ha partecipato numerosa agli appuntamenti. Oggi l’Accademia degli Arditi e il Comune ci riprovano, insieme proponendo un ulteriore momento di socializzazione e intrattenimento legato al cartellone delle feste di Natale. Intanto il Teatro non ferma la sua attività nemmeno sul fronte della stagione di prosa che prosegue con successo di pubblico in tutte le serate. Il prossimo appuntamento, per altro, vedrà sul palcoscenico l’opera lirica Tosca di Giacomo Puccini con la Cor Orchestra, che dopo il tour europeo arriva anche nella sua città. L’appuntamento è in programma il 7 dicembre alle ore 21,15. L’opera è stata portata in scena dalla Compagnia d’Opera Italiana Firenze e dalla CorOrchestra in Germania e Austria.