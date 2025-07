Si rafforza il gemellaggio con Malta

Il Comune di Cavriglia rinnova e rafforza il gemellaggio con la città maltese di Mellieha, sottoscritto ufficialmente nel 2007, con una nuova iniziativa rivolta ai giovani del territorio. Dal 7 al 14 luglio, quindici ragazzi del paese, accompagnati da due maggiorenni, prenderanno parte al progetto "Tra inglese e mare a Malta", un’esperienza formativa che unisce studio, cultura e divertimento. L’iniziativa nasce su invito del sindaco di Mellieha, con l’obiettivo di favorire lo scambio culturale tra adolescenti di realtà diverse, nell’ambito del consolidato rapporto istituzionale tra le due comunità. Durante il soggiorno, i partecipanti avranno l’opportunità di seguire ogni mattina lezioni di lingua inglese, mentre i pomeriggi saranno dedicati alla vita in spiaggia e le serate a visite culturali e attività organizzate dagli ospitanti. Il Comune amministrato da Leonardo Degli Innocenti o Sanni ha previsto la copertura delle spese di viaggio — volo e trasporti — con un costo totale di 6.829 euro, a cui le famiglie contribuiranno in base all’ISEE. L’alloggio e i pasti saranno invece offerti dalla città di Mellieha, mentre resteranno a carico dei ragazzi solo le spese personali. Tutti i partecipanti, compresi gli accompagnatori Chiara Maremmi e Viola Poccetti, saranno coperti da polizza assicurativa. La selezione dei partecipanti è avvenuta grazie a un avviso pubblico, approvato con apposita delibera, insieme al relativo modulo di domanda. Un’opportunità concreta per aprire i confini della formazione, far crescere relazioni internazionali e offrire ai giovani un’occasione preziosa di crescita personale e linguistica in un contesto europeo di amicizia e cooperazione.

Mas. Bag.