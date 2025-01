Si ferma Coccia. Emergenza in difesa

Il 2025 non è iniziato nel migliore dei modi non solo sul campo ma anche sul fronte infortuni. La società amaranto ha reso noto che anche Lorenzo Coccia (nella foto) ha subìto una lesione di primo grado al bicipite femorale che lo terrà presumibilmente fuori causa per almeno due-tre settimane. Il terzino sinistro, quindi, si unisce a Renzi, per il quale è previsto un nuovo esame ecografico dopo la lesione di primo grado all’adduttore rimediata contro la Vis Pesaro. La speranza è di poterlo riavere in panchina per la gara contro il Pontedera di lunedì 27 gennaio, ma molto dipenderà dagli esiti dei successivi controlli. Chi potrebbe rientrare in gruppo per primo è Mattia Damiani, che dovrebbe riprendere il lavoro coi compagni la prossima settimana dopo una fase di riabilitazione individuale. Il centrocampista si era sottoposto a un nuovo intervento al menisco lo scorso 18 dicembre a seguito del cedimento della sutura meniscale praticata nel primo intervento a fine agosto. Per Chierico, infine, si prevede una ripresa completa dell’attività sportiva entro 15-20 giorni. Ma non è finita qui: a Legnago Troise dovrà fare a meno anche di Gilli: l’ammonizione contro il Pineto ha fatto scattare la squalifica di un turno.