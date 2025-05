Si chiude la sessione primaverile degli eventi sull’arte alla Casa del Popolo di Montevarchi

Arezzo, 16 maggio 2025 – La sessione primaverile del ciclo di incontri “Incontri con… l'Arte”, ideato e curato da Antonio Natali e Sergio Neri, si avvia alla conclusione con un appuntamento di grande rilievo, destinato a catturare l'attenzione di appassionati, studiosi e cultori della materia. Domani alle ore 17.00, nella Sala Grande della Casa del Popolo di Montevarchi, in via Burzagli 54, sarà protagonista il professore Carlo Sisi, storico dell'arte di fama internazionale. Già direttore della Galleria d'Arte Moderna e della Galleria del Costume di Palazzo Pitti a Firenze, e fino a quest'anno presidente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, Sisi rappresenta una delle figure più autorevoli nel panorama degli studi storico-artistici italiani. Per l'occasione, il professore terrà una conferenza dal titolo suggestivo e inedito: "Giotto in forma cubica. Intorno al Pino sul mare di Carlo Carrà", un intervento che promette di offrire uno sguardo originale sull'intersezione tra l'arte tardo medievale e la pittura contemporanea. Un confronto audace e affascinante, che solo un esperto con la critica sensibilità e la competenza curatoriale di Carlo Sisi può affrontare con profondità e passione.

Il suo intervento rappresenta un punto culminante del ciclo primaverile, ma non segna la chiusura definitiva del progetto. Infatti, è già previsto per l'inizio dell'autunno il recupero di un altro attesissimo incontro: la conferenza del professor Antonio Farinella, docente dell'Università degli Studi di Perugia, intitolata “Piero di Cosimo e Lucrezio: le storie dell'umanità primitiva”. Nel frattempo, l'appuntamento di sabato si preannuncia come un'occasione imperdibile per riflettere sul dialogo tra epoche artistiche diverse e per conoscere da vicino il pensiero di un protagonista attivo della scena culturale, come dimostrare le sue recenti attività: dall'organizzazione di importanti mostre come “Les Macchiaioli. (Parigi, Musée de l'Orangerie, 2013) e “La mirabile visione” (Firenze, Museo del Bargello, 2021), alla pubblicazione dell'imponente trilogia “Le arti sorelle” (Neoclassicismo, Romanticismo, Realismo), edita da Electa. Un incontro che unisce rigore accademico e divulgazione, confermandosi come un momento di cultura aperta alla cittadinanza.