Shakespeare al parco. Spettacoli a Villa Severi

Arriva Shakespeare al parco, un modo nuovo, contemporaneo di fare teatro. Potere del festival sperimentale Will be Forever un progetto di teatro diffuso che trasformerà Villa Severi in un vero e proprio teatro a cielo aperto. Il progetto a cura di Chiara Renzi di rumorBianc(O) e Samuele Boncompagni di Noidellescarpediverse, ha il contributo di Fondazione Cr Firenze. Protagonista della manifestazione che si articolerà su due weekend il 27, 28 e 29 giugno e il 4, 5, 6 luglio, sarà il celebre drammaturgo inglese declinato e raccontato da compagnie di teatro contemporaneo di livello nazionale attraverso laboratori, spettacoli ed esperienze immersive.

La prima edizione di Shakespeare al Parco non è solo una rassegna teatrale, ma un’esperienza collettiva, diffusa che unisce spettacoli, performance, laboratori, talk, installazioni. Sul palco e nei sentieri del parco si alterneranno compagnie professioniste e artisti di rilievo. Tra gli appuntamenti più attesi, Shakespearology (il 27 alle 21) di Sotterraneo; William Shakespeare’s Half Time Job (il 27 dalle 16 alle 20) del Teatro dell’Elce. Il 28 giugno alle 19 lo spettacolo itinerante: Sogno di una notte di mezza estate per la regia di Giorgio Castagna. Essere o non essere (4 luglio alle 21) del Théâtre CreaNova, Shake! Shake! Shake! (il 6 luglio alle 18,30) della compagnia IF Prana, spettacolo itinerante a bordo di un’ape. L’Antro di Prospero (il 6 luglio alle 10) della Compagnia dell’Aggeggio, un’esperienza teatrale intima e visionaria, pensata per un numero ristretto di spettatori a replica continua. Poi i laboratori teatrali e la Shakespeare Walk (5 luglio alle 18,30) una passeggiata teatrale immersiva nel cuore del parco.