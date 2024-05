Sguardi dalla finestra. Le sperimentazioni di Bernardo Tirabosco

"Sguardi dalla finestra" è il titolo della personale di Bernardo Tirabosco, artista aretino che, sebbene giovane, è già famoso per le sue sperimentazioni di tecniche pittoriche e scultoree. Giunto alla terza personale e presente in numerose collettive, fino dagli esordi Tirabosco è stato impegnato nel superamento delle tecniche tradizionali, portando avanti una ricerca di nuove forme e di nuovi linguaggi espressivi La mostra, organizzata nell’ambito del progetto Galleria Aperta e visitabile fino al 19 maggio presso il pianterreno della Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea, propone una particolare narrazione, scaturita tra il dialogo di elementi antropomorfi e anatomici, che emergono dalla materia informe, fatta di sapone e di cera e una grande installazione site specific sulla parte centrale,- olio su tela e telaio in legno in legno con sapone, cera e pigmenti naturali su struttura in ferro, - che offre uno sguardo verso l’infinito, "oltre la finestra" e di aprire un nuovo "varco verso una nuova dimensione" dell’esistere. Anche in questa occasione, aspetto tipico dell’arte di Tirabosco è il rapporto tra il lavoro e lo spazio per il quale è stato ideato.

Liletta Fornasari