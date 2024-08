Sgombero dell’ex River in ritardo. L’albergo resta ancora occupato

Tutto tace attorno all’ingarbugliata vicenda dell’Hotel River a San Giovanni. Solo lo scorso 29 luglio il sindaco Valentina Vadi, dopo un accurato lavoro andato avanti nei mesi con prefettura, comando provinciale dei Carabinieri, polizia municipale e Asl ne aveva disposto lo sgombero urgente nel giro di una settimana per motivi igienici e di sicurezza ma al momento la situazione è cambiata di pochissimo, con la porta dell’ex albergo aperta 24 ore al giorno e alcune stanze occupate come si evince passandoci davanti dalle finestre aperte o con effetti personali di coloro che, perlopiù abusivi, occupano la struttura ormai da tantissimo tempo. Non è dato sapere con certezza se qualcuno abbia, o meno, fatto le valigie come intimato solo pochi giorni fa ma per come doveva andare a finire la vicenda nessun passo concreto è stato mosso. C’è gente che vive ancora al suo interno, anche persone anziane a quanto appurato, e i residenti dei palazzi attorno parlano di una situazione che è cambiata di pochissimo rispetto a quanto già denunciato in tempi non sospetti con un via vai giornaliero anche di persone poco raccomandabili, schiamazzi continui soprattuto nelle ore notturne per non parlare di diverbi che, in alcuni frangenti, anche recentemente, hanno visto l’intervento delle forze dell’ordine sollecitate da chi nei paraggi vorrebbe vivere tranquillamente. Ricordando, poi, il degrado che c’è attorno; erbacce dappertutto, vecchi oggetti di arredamento lasciati fuori dalla principale porta d’ingresso come una discarica a cielo aperto oltre a due auto, sempre nel bel mezzo dell’incuria generale, ferme lì nel parcheggio dell’albergo da chissà quanto tempo. I residenti sono esasperati dalla situazione, qualcosa a onor del vero sembra muoversi visto che solo pochi giorni fa, nel bel mezzo della notte, le forze dell’ordine sono intervenute per cercare di poter accelerare le operazioni di sgombero dell’immobile a oggi sottoposto a procedura esecutiva al Tribunale di Arezzo in attesa che venga acquisito all’asta da una nuova proprietà.

E’ una storia infinita quella dell’hotel River chiuso ormai alla clientela da tantissimo tempo e già oggetto di due ordinanze di sgombero alcuni anni fa, sotto la legislatura Maurizio Viligiardi che poco prima di passare il testimone a Valentina Vadi tentò, nel marzo del 2019, ma invano, di chiudere il tutto per gravi carenze igienico - sanitarie altre ad altre beghe amministrative che comportarono sanzioni per diverse migliaia di Euro. Gli anni, nel frattempo, sono passati e nonostante vari solleciti e continue segnalazioni dei residenti l’albergo resta aperto e i problemi rimangono.