Sgarbi e Cacciari folgorati dall’opera

Entrambi scoprirono la Madonna del Parto ai tempi della chiesetta di Momentana, cercando il contadino nei campi e facendosi aprire l’originario scrigno del capolavoro di Piero della Francesca. Entrambi ne hanno via via parlato come un gioiello assoluto, anche a prescindere di quale fosse la sua collocazione più opportuna. Ora entrambi l’hanno scelta per la copertina del loro nuovo libro. Entrambi: Massimo Cacciari, il filosofo prestato alla politica, e Vittorio Sgarbi, il critico da anni presente in tanti campi della vita pubblica. Due personaggi lontanissimi tra loro ma ora, e casualmente, accomunati da una scelta grafica che è poi anche una scelta esistenziale.

Sì, proprio la Madonna del Parto è l’immagine scelta da entrambi per la copertina dei volumi appena usciti in libreria.