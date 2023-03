Sfugge all’alt e si ribalta dopo la fuga Un altro incidente sulla strada 71

Ancora una volta i riflettori, o forse sarebbe meglio dire le sirene dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine hanno illuminato quel tratto di strada compreso tra Castiglion Fiorentino e Arezzo. La strada regionale 71 torna nuovamente alla ribalta in tema di sicurezza, e purtroppo la velocità di alcuni mezzi che risultato poi coinvolti in incidenti stradali.

L’ultimo episodio è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Erano le 4 di mattina quando i mezzi di soccorso sono dovuti intervenire a Vitiano. Proprio lì dove la strada, venendo da Castiglion Fiorentino, dopo un rettilineo che sembra non presentare insidie si contorce in una serie di curve e dove la velocità spesso può portare brutte sorprese. È lo stesso tratto dove è morta Federica Canneti nell’ottobre scorso, a bordo di un’auto che, secondo una perizia, viaggiava a oltre 130 chilometri orari.

Forse proprio la velocità è stata la causa dell’ultimo ribaltamento. Protagonista dell’episodio un uomo di 37 anni che è rimasto ferito nel sinistro e che non si è fermato a un posto di blocco della compagnia carabinieri di Cortona, procedendo quindi in direzione Arezzo ad alta velocità mentre la pattuglia dei militari lo stava inseguendo. Troppa per poter affrontare quel tratto di strada dove l’asfalto presenta una serie di curve rapide ma anche insidiose e dove oltre a tenere saldamente il volante è bene controllare anche i giri del motore. L’auto sulla quale viaggiava, una utilitaria, dopo la carambola si è fermata proprio al centro della sede stradale. Immediati i soccorsi che sono intervenuti sul posto, in particolare una automedica e il personale della Misericordia di Castiglion Fiorentino oltre ai vigili del fuoco del comando aretino e i carabinieri.

I vigili del fuoco si sono messi al lavoro per liberare dalle lamiere il trentasettenne, mentre i carabinieri hanno poi effettuato i rilievi di rito.

L’uomo aveva l’assicurazione dell’auto scaduta e si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test che equivale ad essere considerato positivo. Più grave ancora il fatto di non essersi fermato al posto di blocco: oltre a una multa da 1.362 a 5.456 euro (più 10 punti persi sulla patente), se si accerterà che per evitare il blocco ha messo a rischio l’incolumità degli agenti e la sicurezza generale, incorre anche nel reato di resistenza a pubblico ufficiale che è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Per l’uomo al volante dell’utilitaria è stato necessario ricorrere alle cure dell’ospedale San Donato di Arezzo dove è stato trasferito in codice giallo.

In attesa di chiarire le cause del sinistro in ogni suo aspetto è evidente però che l’incidente abbia accesso nuovamente i riflettori sulla Strada Regionale 71 nota purtroppo sia per l’alto numeri veicoli che tutti i giorni transitano da Cortona verso Arezzo e viceversa, ma al tempo stesso famosa per gli incidenti più o meno gravi causati da velocità e disattenzione.

Matteo Marzotti