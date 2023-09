Sfottò social, Municchi nel mirino Foto e video per celebrare Colcitrone Gli avversari: "Gesto molto grave"

di Sonia Fardelli

I post di Martina Municchi, presidente del Consiglio della Giostra, sui social dopo la vittoria di Porta Crucifera hanno scatenato reazioni a catena tra i quartieristi, ma anche nei vertici della Giostra. Una foto su Instagram della prima pagina di un quotidiano locale che esalta la vittoria dei rossoverdi messa di fronte a Porta Trento Trieste, proprio a pochi passi dalla sede dei biancoverdi. E poi un brevissimo video dal titolo "Ma come era quel kebab ai bastioni domenica alle 4,39?".

Maurizio Carboni rettore di Porta Sant’Andrea ha deciso di portare la vicenda all’attenzione del consiglio direttivo di via delle Gagliarde nella riunione di martedì. "Chi ricopre un ruolo istituzionale - ha detto - dovrebbe comportarsi in maniera diversa. Quella foto è decisamente inopportuna. Martina Municchi è presidente di un organo sopra le parti ed è stata nominata dal Consiglio comunale e non come rappresentante di quartiere. A nessuno si nega la possibilità di fare il tifo per i propri colori e gioire di una vittoria. Ma gli sfottò pubblicati sui social non sono accettabili. A mio avviso per chi ha un ruolo istituzionale già indossare il foulard del proprio quartiere in Piazza Grande non va bene. Ed è già successo, ma questa volta siamo andati decisamente oltre".

E sembra che i biancoverdi abbiano intenzione di chiedere le dimissioni di Martina Municchi da presidente del Consiglio della Giostra. Più o meno sulla stessa linea Ezio Gori, rettore di Porta Santo Spirito: "Penso che Martina Municchi abbia fatto un gesto molto grave. Se fosse opera di un quartierista mi avrebbe anche fatto sorridere, ma da parte del presidente del Consiglio della Giostra non va bene. Non si possono fare sfottò pubblici agli avversari. ll kebab a Santo Spirito lascia il tempo che trova, ma la foto di fronte a Sant’Andrea accende gli animi di due quartieri rivali tra i quali ora ci sono diverse tensioni. Tutti cercano di stemperare e la presidente del Consiglio della Giostra le fomenta. Fossi in lei mi dimetterei dal ruolo, prima ancora che ci sia una notifica". "Vorrei un pò minimizzare la cosa - dice il rettore di Porta del Foro Roberto Felici - siamo tutti gente di Giostra ed apparteniamo a un quartiere. Eviterei però di fare sfottò pubblici agli altri quartieri. E’ bene non prendere in giro noi sconfitti in un momento così delicato. Anche se Porta del Foro non è stato preso di mira".

Martina Municchi (nella foto) già ieri ha rimosso la foto postata su Instagram e così spiega la vicenda. "Non è una foto mia e quelle mani sono di una mia amica l’ha postata per sbaglio e poi cancellata. Mi sono scusata con i membri del Consiglio della Giostra e ho parlato coi diretti interessati. Voglio però dire che prima di essere presidente sono una quartierista. Mi fa strano che improvvisamente il mio ruolo sia diventato così importante, quando invece molto spesso le proposte del Consiglio non vengono nemmeno ascoltate. E le persone che mi puntano il dito contro, dico che mi contestino sul lavoro che svolgo".