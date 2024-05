Sfilata di moda per sostenere l’Andos

Una sfilata di moda per l’associazione Andos, che si occupa da anni delle donne operate al seno, offrendo loro un grande supporto. L’iniziativa è in programma l’11 maggio alle 21 in piazza della Repubblica, a due passi dal centro storico, che ospiterà per la prima volta una sfilata tutta in rosa, organizzata per sostenere una delle associazioni più importanti del territorio. L’evento, dal titolo "Modella per una notte, Donna per sempre!" è stata organizzata per rinnovare l’impegno a favore di Andos Comitato Valdarno Odv. Sarà una serata "glamour" all’insegna della speranza, organizzata dalla Cooperativa Sociale Marameo, con il patrocinio del Comune di Montevarchi. Presenterà la sfilata Mirko Bonatti, con musica dal vivo di Andrea Sestini. "Siamo veramente lieti di accogliere l’iniziativa in uno dei luoghi simbolo della città,bpiazza della Repubblica, frequentata da famiglie e bambini – afferma il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini - Il messaggio della serata è estremamente positivo perché racconta con sensibilità la bellezza di tutte le donne, soprattutto di quelle che hanno passato momenti difficili e che hanno lottato o stanno lottando con coraggio, diventando il miglior esempio per tutti noi. Grazie all’attività di Andos, da anni un punto di riferimento per tante donne, e alla collaborazione della Cooperativa Marameo per aver contribuito a rendere possibile questa splendida serata". L’associazione è presente in Italia dagli anni ‘70 e in Valdarno dal 2012 nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia, a sostegno delle donne che lottano contro il tumore alla mammella.