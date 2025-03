Sfida delle mascherate, i premiati. Bombolo conquista la giuria e vince

Intanto i cantieri storici del carnevale si sono sfidati in questi giorni anche per le vie del borgo della moda Valdichiana Village. Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rustici – si sono sfidati in Piazza Maggiore con le loro leggendarie mascherate, ispirate ai temi dei grandi carri in cartapesta.

In un’atmosfera di pura magia, il pubblico ha potuto assistere a spettacoli unici, dove la cartapesta si è trasformata in arte e le maschere hanno preso vita, regalando emozioni e stupore. Ad aggiudicarsi il titolo di miglior mascherata dell’edizione 2025 è stato il Cantiere Bombolo, che con "Sul filo del rasoio" ha conquistato il favore della giuria, composta dalla giornalista e scrittrice Francesca Muzzi, dall’artista Anna Izzo e dalla scenografa Elisa Barberi. Il cantiere ha ricevuto il prestigioso trofeo Valdichiana Village, mentre gli altri cantieri hanno comunque riscosso grandi applausi per le loro esibizioni.

L’evento, alla presenza del Sindaco di Foiano Jacopo Franci, ha offerto ai visitatori un’esperienza immersiva nel cuore del Carnevale di Foiano che vedrà il gran finale proprio domenica prossima.

Un’edizione speciale, che ha celebrato il ventesimo anniversario del Village con un’esplosione di colori, musica e coreografie.