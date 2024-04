Sezione elettorale 83: il cambio di sede

Arezzo, 17 aprile 2024 – Novità anche per Vitiano in vista delle elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno: in particolare, saranno i 659 elettori della sezione 83 che dovranno recarsi non più nei locali della comunità educativa per minori ma in quelli del campo sportivo della frazione dove il seggio è stato trasferito.

Si ricorda che altre sezioni elettorali, riguardanti complessivamente 26.302 elettori, sono state interessate dal cambio di sede. Già tre anni fa ne erano state trasferite 21, utilizzate per la prima volta in occasione delle ultime consultazioni referendarie e politiche: la 58 dalla scuola elementare di Pratantico al centro sportivo della frazione.

La 84 dalla scuola elementare di Palazzo del Pero al centro di aggregazione sociale della frazione. Le 59 e 60 dalla scuola elementare di Indicatore al centro di aggregazione sociale della frazione. Le 61 e 88 dalla scuola elementare di San Giuliano al centro di aggregazione sociale di Ruscello.

Le 6-7-8-9 dalla scuola elementare Gamurrini ai locali dell’università in piazzetta Giorgio Gaber 2. Le 74 e 75 dalla scuola elementare di Santa Firmina ai locali del campo sportivo della frazione.

Le 78 e 79 dalla scuola elementare di Policiano al centro di aggregazione sociale di Sant’Andrea a Pigli. La 70 dalla scuola elementare della Chiassa Superiore ai locali del campo sportivo della frazione. Le 32-33-34-35-36-37 dalla scuola elementare Tricca ai locali del campo di atletica. Dopo di che, in questi mesi, il trasferimento ha coinvolto, oltre a Vitiano, anche le 80 e 81, dalla scuola elementare di Rigutino al centro di aggregazione sociale della frazione, le 66 e 67, dalla scuola elementare di Giovi al centro di aggregazione sociale della frazione, le 16-17-18-19, dalla scuola Margaritone al teatro tenda, la 23, dalla scuola elementare Leonardo Bruni ai locali della Filarmonica Guido Monaco.

Per queste ultime, l’Ufficio elettorale, dopo la trasmissione alla Commissione elettorale circondariale della Prefettura della proposta di variazione, provvederà a inviare agli interessati le lettere informative e i tagliandi di aggiornamento delle tessere elettorali. Sono state due circolari del Ministero dell’Interno del 2020 e 2021 a invitare i Comuni a individuare sedi alternative agli edifici scolastici allo scopo di evitare l’interruzione delle attività didattiche.