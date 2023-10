SETTORE MODA

1Due borse di studio per la formazione di nuovi professionisti dell’e-commerce nel settore della moda. Sintra Digital Business di Arezzo, punto di riferimento nazionale per l’innovazione digitale, ha rinnovato il proprio impegno nel sostenere giovani e neolaureati nell’acquisizione di nuove competenze utili per un futuro inserimento nel mondo del lavoro in ambiti operativi sempre più centrali. Le borse di studio saranno finalizzate alla partecipazione alla seconda edizione del corso di alta specializzazione "E-commerce management per la moda" che proporrà un percorso volto a coprire tutti gli aspetti della gestione dell’e-commerce nell’industria della moda e del lusso. "L’obiettivo – spiega Michele Barbagli (nella foto), Ceo di Sintra – è di sostenere le aziende impegnate nel settore della moda".