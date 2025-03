Settimana di prevenzione del glaucoma. Le visite gratuite organizzate dalla Asl

AREZZOUna visita oculistica mirata alla prevenzione del glaucoma. L’Asl partecipa così alla settimana mondiale del glaucoma, malattia che colpisce circa il 2% della popolazione e che, se non diagnosticata e trattata in tempo, può portare alla cecità. Le prenotazioni sono attive chiamando il call center al numero 0577 767676 (sia da numero fisso che da cellulare) che provvederà a fissare l’appuntamento per gli utenti fino ad esaurimento dei posti disponibili. "Come azienda sanitaria sappiamo bene quanto sia importante la prevenzione ed è per questo che, anche quest’anno, abbiamo accolto la richiesta di collaborare con unione italiana ciechi e Iapb - dichiara Andrea Romani, direttore dipartimento testa collo e organi di senso Asl -. Mettere a disposizione degli utenti la possibilità di effettuare una visita oculistica è importante sia dal punto di vista clinico che per la prevenzione di malattie invalidanti come il glaucoma". "Intervenire tempestivamente - afferma Franco Pagliucoli, presidente Uici Arezzo - significa modificare non solo la prospettiva di gestione di una patologia importante, ma rappresenta il primo passo verso una possibile soluzione della malattia che, se non curata, potrebbe avere conseguenze gravi".