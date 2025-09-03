Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
CronacaSettembre è il mese della “prevenzione fiscale” del Caf Acli di Arezzo
3 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Settembre è il mese della “prevenzione fiscale” del Caf Acli di Arezzo

Il centro di assistenza fiscale aclista offrirà consulenze gratuite per verificare l’obbligatorietà di presentare il 730

Massimo Casucci, Caf Acli

Massimo Casucci, Caf Acli

Arezzo, 3 settembre 2025 – Settembre sarà il mese della “prevenzione fiscale” del Caf Acli di Arezzo. Martedì 30 settembre è fissata la conclusione della campagna fiscale 2025 e, in vista della scadenza, il centro di assistenza fiscale aclista intensificherà il proprio impegno a favore dei contribuenti per offrire consulenze gratuite in cui verificare l’obbligatorietà di presentare il 730 e le opportunità di recuperare le spese sostenute.

Il servizio è orientato a fornire un’assistenza completa e personalizzata in cui analizzare le singole situazioni con l’obiettivo di fornire orientamento in caso di dubbi e di incertezze, di sfruttare le detrazioni e, se necessario, di affiancare nel completamento della procedura relativa ai redditi dell’anno di imposta 2024.

Gli operatori del Caf Acli, coordinati dal responsabile Massimo Casucci, saranno a disposizione nella nuova sede in via Montefalco ad Arezzo e nelle altre sedi provinciali tra San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Poppi e Bibbiena, ponendo le loro professionalità al servizio di lavoratori, disoccupati e pensionati.

Il 730, il più comune e diffuso modello per la dichiarazione dei redditi, è infatti già predisposto nel cassetto fiscale direttamente dall’Agenzia delle Entrate, ma l’intermediazione del centro fiscale è importante per effettuare le verifiche, apportare eventuali modifiche, portare a buon termine l’operazione e, soprattutto, liberare il contribuente da responsabilità per ogni eventuale futura contestazione.

Il completamento della pratica fiscale permetterà inoltre di ricevere gli eventuali rimborsi Irpef, oltre all’accesso a tutte le detrazioni e agevolazioni previste dalla normativa vigente. Per ottenere ulteriori informazioni o per prenotare l’appuntamento con il Caf Acli è possibile chiamare lo 0575/21.700, scrivere su WhatsApp allo 0575/18.22.800, inviare una mail a [email protected] o visitare il portale www.cafacliarezzo.it. «Questa iniziativa - spiega Casucci, - è rivolta alla platea di cittadini che sono incerti circa l’obbligatorietà di presentare il 730.

Il mese della “prevenzione fiscale” ambisce a promuovere consulenze gratuite per veicolare una corretta informazione, per illustrare le detrazioni spettanti o per orientare i contribuenti verso i passi da compiere prima della scadenza del 30 settembre.

Il tutto, facendo affidamento sull’assistenza qualificata e completa del nostro personale, in grado di seguire ogni contribuente passo dopo passo, garantendo sicurezza, chiarezza e massima tutela nei confronti di eventuali adempimenti o contestazioni future».

