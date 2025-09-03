Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cubo nero a FirenzeSito sessista, le indaginiImprenditore aggreditoChiude storica bottegaPuccini, la mostraAbbandono rifiuti
Acquista il giornale
CronacaIl bando affitto 2025 riservato agli ultra 65enni
3 set 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Il bando affitto 2025 riservato agli ultra 65enni

Il bando affitto 2025 riservato agli ultra 65enni

Scade alle 14 di giovedì 18 settembre il bando per il contributo

Arezzo, 3 settembre 2025 – Scade alle 14 di giovedì 18 settembre il bando per il contributo affitti riservato ai residenti nel Comune di Arezzo che compiono 65 anni entro il 31 dicembre 2025 e ritiratisi dal mondo del lavoro.

Domanda esclusivamente online: possono presentarla i cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato non aderente all’UE ma con titolo di soggiorno in corso di validità, che siano in possesso dell’attestazione ISEE non superiore a 16.500 euro e con valore ISE non superiore a 32.456,72 euro, residenti nell’alloggio oggetto del contratto di locazione, regolarmente registrato presso l’agenzia delle entrate, per il quale si chiede il contributo.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata