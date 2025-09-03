Il bando affitto 2025 riservato agli ultra 65enni

Arezzo, 3 settembre 2025 – Scade alle 14 di giovedì 18 settembre il bando per il contributo affitti riservato ai residenti nel Comune di Arezzo che compiono 65 anni entro il 31 dicembre 2025 e ritiratisi dal mondo del lavoro.
Domanda esclusivamente online: possono presentarla i cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato non aderente all’UE ma con titolo di soggiorno in corso di validità, che siano in possesso dell’attestazione ISEE non superiore a 16.500 euro e con valore ISE non superiore a 32.456,72 euro, residenti nell’alloggio oggetto del contratto di locazione, regolarmente registrato presso l’agenzia delle entrate, per il quale si chiede il contributo.