Monte San Savino: tre nuovi incontri pubblici sul piano operativo comunale

Arezzo, 3 settembre 2025 – L’Amministrazione Comunale di Monte San Savino prosegue il percorso di partecipazione e condivisione legato al nuovo strumento urbanistico del territorio.

Fino al 30 settembre sarà possibile presentare richieste, suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini in merito al nuovo Piano Operativo Comunale, che regola l'attività urbanistica ed edilizia del Comune, disciplinando sia la gestione degli insediamenti esistenti sia le trasformazioni future, come nuove costruzioni e riqualificazioni.

Un’occasione importante per contribuire direttamente alla definizione delle scelte urbanistiche che interesseranno il futuro della comunità. Le richieste potranno essere consegnate ogni lunedì mattina presso l’Ufficio Tecnico del Comune.

A supporto di questo percorso partecipativo, sono inoltre previsti tre incontri pubblici di approfondimento e confronto con la cittadinanza:  Giovedì 4 settembre, ore 21 – Montagnano, presso l’Oratorio  Lunedì 8 settembre, ore 21 – Monte San Savino, Sala stampa stadio Le Fonti  Martedì 9 settembre, ore 21 – Alberoro, Circolo Il Comune invita tutti i cittadini a prendere parte a questo momento di condivisione, per contribuire con idee, richieste, proposte e osservazioni.