Sesso mercenario al centro massaggi. Tre denunce per il giro di prostitute

Altro che massaggi. Chi entrava in quel fantomatico centro benessere lo faceva per tutt’altri motivi: prestazioni sessuali (previo pagamento, beninteso). A smascherare quel che accadeva davvero tra quelle mura ci hanno pensato gli agenti del commissariato di polizia di Sansepolcro. Un’operazione che si è conclusa nei giorni scorsi con il sequestro del locale e tre denunce per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Si tratta di due uomini e una donna, lei con precedenti, tutti di nazionalità cinese. Erano loro ad aver affittato l’immobile e a gestire la rete telefonica per le prenotazione. Cinese era anche la donna che è stata trovata dentro al beauty center quando è scattato il blitz nei giorni scorsi: sarebbe stata lei riceveva i clienti per offrire loro “massaggi orientali“, termine sotto cui si celavano in verità contenuti erotici e sessuali ben più esplicit. Secondo gli accertamenti degli investigatori le ragazze coinvolte sarebbero più di una, tutte di nazionalità cinesi. Anche perché chi gestisce il giro delle prostituzioni spesso fa un po’ di turnover per evitare di venir sgamato. E in quel periodo era proprio cambiato il gestore di tutto il giro d’affari.

Ai tre cinesi in affari è andata male e adesso dovranno rispondere di quello che hanno fatto in tribunale dopo l’inchiesta dell’ufficio anticrimine del Borgo cordinata dalla pm della procura di Arezzo Julia Maggiore. L’operazione è stata messa in piedi a partire dai controlli di routine sul territorio.I poliziotti hanno fiutato qualcosa di sospetto verso quel piccolo centro, in un condominio, vicino ad un centro commerciale. Quel tran tran di uomini aveva un che da approfondire: in una giornata di appostamenti circa otto persone erano entrate in quel piccolo centro. Un centro, a proposito, arredato a maniera con tanto di docce e lettini ad hoc dove ci si poteva prenotare dalle 9:30 di mattina fino alle 21:30. Dopo l’orario di chiusura la giovane dormiva lì dove lavorava con molta probabilità. Prenotarsi era facile: c’era un numero di cellulare. Oppure qualcuno veniva abbordato anche in alcuni siti erotici di incontri con una facile esca. L’andirivieni era intenso. E così dopo appostamenti e sopralluoghi scatta il blitz che il 27 novembre scorso ha portato a mettere i sigilli nella struttura. In questo modo la polizia ha proceduto all’esecuzione di un sequestro preventivo necessario per portare avanti gli accertamenti del caso.