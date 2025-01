Servizio Civile: mappa dei posti disponibili. Si apre il bando online, al via le iscrizioni

È aperto il Bando di Servizio Civile Universale 2024/2025 Arci Arezzo, un’opportunità imperdibile per i giovani tra i 18 e i 28 anni desiderosi di mettersi in gioco e contribuire a un cambiamento sociale concreto. Sono disponibili 47 posti suddivisi in vari progetti che abbracciano temi di grande rilevanza sociale.

Tra questi l’inclusione sociale e interculturale: percorsi dedicati all’integrazione di persone migranti e all’inclusione di categorie vulnerabili. Supporto all’autonomia nella disabilità: iniziative a sostegno di persone con disabilità per favorire una vita autonoma e dignitosa. Sostegno all’infanzia e all’adolescenza con attività educative e ricreative nei nidi e nei centri per minori. Assistenza agli anziani fragili attraverso progetti che mirano a contrastare l’isolamento e favorire una migliore qualità della vita. Promozione dello sport per il benessere della comunità: utilizzo dello sport come strumento di inclusione sociale e aggregazione.

Partecipare al Servizio Civile non significa solo dedicare un anno della propria vita a progetti significativi, ma anche acquisire competenze preziose, vivere esperienze che arricchiscono e creare legami che durano nel tempo. Un anno per gli altri, che sarà anche un anno per sé stessi. Il servizio civile dura 12 mesi con un impegno medio di 25 ore settimanali. Compenso mensile: 507,30 euro.

La domanda può essere presentata fino alle ore 14.00 del 18 febbraio 2025. Per candidarsi, è necessario accedere alla piattaforma online tramite Spid e completare la procedura: domandaonline.serviziocivile.it. Alcuni posti sono riservati a Giovani con Minori Opportunità. Per info 0575 23549 WhatsApp: 345 147 1334 Email: [email protected].