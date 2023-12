Servizi, sociale, viabilità e verde. Obiettivi della manovra di bilancio

E’ stato approvato a Cavriglia, nell’ultima seduta del parlamentino, il bilancio di previsione 2024 ed il bilancio pluriennale 2024-2026. Tra i primi obiettivi della manovra quello di mantenere una pressione fiscale e tributaria tra le più basse del Valdarno puntando, in particolar modo, l’attenzione sui servizi sociali, a sostegno del tessuto associativo operante nel territorio comunale, oltre ai servizi scolastici e al mantenimento di un basso indebitamento assieme a una modesta incidenza del costo del personale. Tra i vari punti, l’investimento nelle opere pubbliche riservate ai lavori di edilizia, alla viabilità, alla mobilità sostenibile, al decoro urbano e agli impianti sportivi. 11 milioni di euro sono stati investiti, negli ultimi anni, in lavori di efficientamento, salubrità e abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli edifici del territorio comunale, a ciò si aggiungeranno 2 milioni e 100 mila euro destinati alla realizzazione di una mensa, degli spogliatoi e di un’area sportiva all’aperto vicino alla scuola di Castelnuovo. Una somma, questa, derivante in parte dai finanziamenti provenienti dal Pnrr e in parte da risorse proprie. Confermati, inoltre, altri fondi destinati alla realizzazione della ciclopista dell’Arno, per un milione e 300 mila euro. Una parte importante, sempre grazie al Pnrr, sarà incentrata sui progetti di riqualificazione e rinascita del Borgo di Castelnuovo D’Avane, con 2 milioni e 400 mila euro, assieme ad altri 800 mila che riguarderanno l’ampliamento da 12 a 18 buche del campo da golf, la riqualificazione di una porzione di territorio precedentemente adibito a discarica mineraria e ad altre opere di viabilità di accesso propedeutiche, fra l’altro, al futuro Parco dello Sport.

Investimenti, questi, che si sommano ad altri progetti che non rientrano nel bilancio comunale e che saranno messi in pratica con partner pubblici o privati come l’esecuzione del piano attuativo del parco dello sport, grazie alla Human Company, la realizzazione dell’ospedale di comunità in località Bomba, con 2 milioni e mezzo che ne beneficerà l’Asl tramite il Pnrr, fino alla rifunzionalizzazione dell’ex area mineraria a carica di Enel Spa. "Abbiamo approvato - afferma il sindaco Leonardo Degli Innocenti o Sanni - una manovra frutto della competenza del nostro personale, confermando in tal modo l’attenzione a tutti quegli investimenti e strumenti che si rivolgono principalmente alle politiche sociali, alla qualità dei servizi e della vita, all’efficientamento e alla valorizzazione delle misure dettate dalla transizione ecologica".

Massimo Bagiardi