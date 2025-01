Servizi e formazione sull’autismo. Lo sportello serve oltre 30 ragazzi: "In arrivo una nuova biblioteca"

BIBBIENATempi di bilancio e presentazione di nuove iniziative per lo Sportello Autismo del Casentino, che segue una trentina di bambini e ragazzi in tutta la vallata. A ricordare i vari progetti e presentare quelli futuri è Nadia Sensi, la coordinatrice dello sportello autismo. La formazione di qualità svolta da specialisti esterni e dedicata ai docenti e ad altro personale, rimane uno dei punti chiave dello sportello autismo. "Sul sito dell’IC Alto Casentino ci si può prenotare per avere consulenze e presto pubblicheremo tante novità e iniziative che, speriamo, possano essere condivise e seguite da famiglie e docenti - spiega Nadia Sensi - Lo sportello è a servizio di tutti i 34 plessi del Casentino, più i due istituti comprensivi di ordine superiore. Attualmente segue inoltre, più di 30 tra ragazzi e ragazze con certificazione". Agli incontri scuola e famiglia, verranno prossimamente aggiunte anche attività di ricerca-azione in tutte le scuole del Casentino al fine di monitorare le situazioni di intervento. Le azioni svolte fino a oggi grazie ai fondi messi a disposizione di Prospettiva Casentino sono state molte: formazioni gratuite per gli insegnanti, realizzazione di un sito dedicato con materiale scaricabile, formazioni specifiche e interventi in situazioni problematiche, aiuto nell’attivazione della Tma con il Nuoto Bibbiena.

Nel prossimo futuro sono attese altre iniziative. "Metteremo a punto un protocollo certificato dedicato all’accoglienza a scuola di bambini e bambine con autismo - continua Nadia Sensi - stiamo concludendo la stesura di un libro specialistico sul metodo Aba e stiamo realizzando una biblioteca specializzata con un fondo iniziale di 70 libri dove si trovano testi anche dedicati alla comunicazione aumentativa alternativa".